NOVA VIDA

Roseana Murray tem alta do hospital após perder braço e parte de uma das orelhas

Escritora foi atacada por pitbulls durante caminhada no Rio

Aos 73 anos, a escritora Roseana Murray terá de reaprender a escrever, agora com a mão esquerda, após ter alta do Hospital Estadual Alberto Torres na manhã desta quinta-feira (18). Ela ficou internada por 13 dias no Rio de Janeiro.