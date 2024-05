CHUVA

Rua desmorona em Gramado e moradores deixam suas casas

Uma rua na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, desmoronou, no último domingo (12), por conta das fortes chuvas que atingem o estado. A área foi isolada antes que a rua cedesse. O fato foI registrado na Rua Henrique Bertoluci, no bairro Piratini