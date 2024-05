RIO GRANDE DO SUL

Sobe para 107 o número de mortos pelas enchentes; 136 estão desaparecidos

Subiu para 107 o número de mortos pelas consequências das fortes chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul. Há também um óbito sob investigação e 136 pessoas desaparecidas. Os dados são da Defesa Civil do Estado e foram divulgados nesta quinta-feira (9).