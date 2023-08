Bahia de Feira perde em casa e se complica na luta pelo acesso

Toni Galego, do Bahia de Feira, em lance contra o Athletic . Crédito: Bahia de Feira/Divulgação

O Bahia de Feira perdeu do Athletic Club por 2x0 no jogo de ida das quartas de final da Série D, disputado sábado (26), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. O resultado complica o time baiano, que agora precisa devolver os dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou ganhar por uma diferença maior para conquistar a vaga na Série C.



Quatro times garantem o acesso, e por isso as quartas têm ar de final. Ciente disso, a população feirense abraçou o time e encheu a Arena Cajueiro, que tem capacidade de aproximadamente 5 mil pessoas. O Tremendão entrou no clima, pressionou o adversário do início ao fim da partida, mas foi punido por uma máxima do futebol: quem não faz toma.

Só no primeiro tempo, a equipe da casa levou perigo numa cabeçada de Peterson, para fora; depois em um chute de Ronan que Glauco defendeu; e em uma cobrança de falta de Reinaldo no cantinho, que o goleiro Glauco também pegou. E o Athletic, todo acuado, apareceu uma vez, nos minutos finais, exigindo uma defesa espetacular do goleiro Allan, que manteve o 0x0 até o intervalo.

O Tremendão voltou para o segundo tempo sem o meia-atacante Reinaldo, um dos mais participativos em campo até então, e sentiu a falta dele. Ainda assim, tinha o controle do jogo e já havia assustado em chutes de Paulinho e Toni Galego quando sofreu o primeiro gol, aos 15 minutos, em uma jogada do Athletic pela direita. Um raro cochilo na marcação foi o suficiente para Brandão receber em profundidade na área, com espaço, bater cruzado e fazer 1x0.

O Bahia de Feira seguiu em cima, só que passou a encontrar um adversário com todos os jogadores no campo de defesa, e as chances rarearam. O zagueiro Pedrão, de cabeça, teria empatado, não fosse a defesa providencial de Glauco.

O balde de água fria chegou aos 35 minutos, em um contra-ataque iniciado em um passe longo do goleiro do Athletic direto para a ponta esquerda. O atacante driblou Pedrão e foi derrubado. Pênalti que Brandão converteu e fez 2x0.