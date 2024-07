BRASILEIRÃO

Palmeiras x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

A derrota para o Flamengo marcou a quarta derrota seguida do Vitória no Campeonato Brasileiro. Agora, para barrar a sequência negativa e voltar a pontuar, o Leão viaja a São Paulo para enfrentar o Palmeiras neste sábado (25), em jogo válido pela 20ª rodada da competição, a primeira do segundo turno.

O Vitória vai entrar no campo do Allianz Parque na 18ª colocação, enquanto o adversário começa a rodada na 3ª posição do Brasileirão, com 36 pontos conquistados em 19 partidas. Os novos reforços, Edu, Neris e Machado já foram relacionados pelo técnico Thiago Carpini e podem pintar no jogo. Confira informações sobre a partida.