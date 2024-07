BRASILEIRÃO

Bahia x Internacional: veja onde assistir, escalações, arbitragem e ingressos

Em jogo que abre o segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Bahia entra em campo neste sábado (27), contra o Internacional, na Fonte Nova. Diante do Colorado, o tricolor tem a missão de reencontrar o caminho dos triunfos para iniciar bem a segunda metade da Série A. Para isso, Rogério Ceni será forçado a mexer no time. Apesar de ter o retorno do volante Caio Alexandre, ele perdeu Cuesta, Rezende e Jean Lucas, que receberam o terceiro amarelo e estão suspensos. Kanu, Cicinho, Ademir e Biel estão machucados e dificilmente terão condição de jogo. É nesse cenário que o treinador tenta montar uma equipe forte para encerrar o jejum de três jogos sem vencer. Confira informações sobre a partida.