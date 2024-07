'RETRIBUIR EM CAMPO'

Lucho Rodríguez revela papel da família na escolha pelo Bahia e diz que não sente pressão por ser a contratação mais cara da história

Tio do uruguaio viveu em Salvador por dez anos e contava ao sobrinho sobre a cidade

Publicado em 26 de julho de 2024 às 20:35

Luciano Rodríguez foi apresentado oficialmente pelo Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Contratação mais cara da história do Bahia, o atacante Luciano Rodríguez chegou com tudo ao tricolor. Depois de uma longa negociação com o Liverpool do Uruguai, que terminou com um acordo de compra de 70% do direitos econômicos por cerca de 12 milhões de dólares (R$ 65 milhões), o uruguaio desembarcou em Salvador durante a madrugada desta sexta-feira (26), treinou com os novos companheiros e durante a noite foi apresentado oficialmente.

Na Fonte Nova, Lucho Rodríguez revelou que a família teve peso importante na vinda para o Bahia. Tio do jogador, o uruguaio Liber Vega viveu em Salvador durante dez anos, onde foi professor de capoeira, e sempre contou ao sobrinho sobre os encantos da cidade. O jogador não escondeu a emoção ao lembrar que o tio nunca havia entrado na Arena Fonte Nova até aquele momento.

“Meu tio viveu dez anos aqui e sempre que voltava ao meu país ele me contava como era a cidade, a gente, como as pessoas abraçam os estrangeiros. Eu nunca tive a oportunidade de vir aqui, mas ele sempre falava de poder vir à Bahia, de ir a roda de capoeira que ele jogava aqui. Eu estou muito orgulhoso de estar aqui, sei que para ele é importante. Ele comentava comigo quando estávamos vindo que nunca havia entrado na Arena Fonte Nova, e estamos emocionados também”, iniciou o jogador.

Luciano Rodríguez chegou à Fonte Nova acompanhado pelo tio Crédito: Divulgação/EC Bahia

Para conseguir a contratação de Luciano, o Bahia precisou superar a concorrência de equipes da Europa e do River Plate, da Argentina. O jogador revelou que as mensagens de apoio que recebeu dos tricolores nas redes sociais também tiveram papel importante na tomada de decisão.

Apesar de ter feito apenas um treino com o elenco, o atacante garante que está pronto para estrear neste sábado (27), contra o Internacional, na Fonte Nova, mas deixou a responsabilidade nas mãos do técnico Rogério Ceni. Jogador de muita mobilidade, ele conta que se sente bem jogando dos dois lados do campo ou mesmo centralizado.

“Eu conversei com o Rogério [Ceni], ele me recebeu da melhor maneira. Se me escolher para jogar vou dar o meu melhor. Obviamente que venho de duas semanas que não treino com um elenco, mas tenho muita vontade de jogar. A decisão vai ser do técnico se me coloca para jogar ou não, mas eu vou dar o meu melhor”, disse ele, antes de completar:

“Eu vi muitos jogos do Bahia na temporada, vi que os meus companheiros têm muita qualidade técnica. Qualquer que seja a posição em campo, pela esquerda, direita ou centro, eu não tenho problema, me sinto bem nas três. Onde o Rogério necessitar, eu vou jogar”.

SEM PRESSÃO

Apesar de chegar ao tricolor com a marca de ser a contratação mais cara do futebol nordestino, Luciano Rodríguez revelou que não sente a pressão. Ele reconheceu que os números impressionam, agradeceu ao clube baiano pela confiança e afirmou que dará o máximo para retribuir dentro de campo.

“Obviamente que eu estou inteirado sobre o tema da negociação mais cara, fico orgulhoso. Não estou muito inteirado sobre os números, mas vou deixar tudo dentro de campo para responder por isso, para dar emoção a torcida que confia em mim, que me deu muito carinho”, afirmou.

Confira outros temas abordados por Luciano Rodríguez

Desafio do Bahia

Estou muito contente, de poder chegar em um clube com história, com uma torcida que me recebeu da melhor maneira. Estou muito feliz e pronto para esse desafio na minha carreira.

Dias de espera

Foram dias de espera, eu estava ansioso para começar a treinar com o grupo, conhecer os companheiros. Mas agora eu estou aqui, estou muito feliz, e vou dar o máximo em cada partida que jogar.

Escolha pelo Bahia

Escolhi está aqui porque é um clube muito importante, o projeto é muito bom, e como eu disse, desde o primeiro momento que tive a notícia de vir para cá a torcida me deu um apoio incondicional nas redes sociais. Estou feliz de vir a uma liga tão competitiva quanto a do Brasil e espero conseguir coisas grandes pelo Bahia.

Conselho de Bielsa

Eu falei com Marcelo [Bielsa, treinador do Uruguai] quando tive a possibilidade de sair do Liverpool e ele me deu a opinião de sair para uma liga competitiva, como a do Brasil. Acho que tomei a melhor decisão, o Brasil tem a liga mais competitiva da América, aqui vou evoluir e crescer muito. E aqui no Bahia, que é um clube me acolheu desde que cheguei, estou feliz e com vontade de jogar.

