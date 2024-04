BA-VI

Confira dicas de bares para assistir à final do Campeonato Baiano

É final de campeonato. Neste domingo (7), a partir das 16h, Bahia e Vitória decidem quem irá ficar com o título do Baianão na temporada 2024. Depois de vencer a partida de ida por 3x2, o rubro-negro precisa de um simples empate para ficar com a taça. Ao tricolor, por sua vez, só interessa o triunfo. Se ganhar por um gol de diferença, a decisão vai para a disputa por pênaltis. Se o resultado for por dois gols ou mais, o troféu fica com o Esquadrão.

Mais uma vez, por recomendação do Ministério Público, o clássico terá torcida única. A Arena Fonte Nova, com isso, só terá tricolores nas arquibancadas. Resta aos rubro-negros reunir a galera em casa ou então encontrar um local em Salvador para curtir o jogo. Mas também serve para os tricolores que não conseguiram comprar ingressos. Veja algumas opções:

Opções também não faltam nos dois bairros tradicionais da capital. No Imbuí, muitos torcedores costumam assistir os jogos nos bares localizados na Rua Padre Casimiro Quiroga. No Rio Vermelho, por sua vez, as alternativas ficam por conta do Largo de Santana e do Mercado do Peixe.