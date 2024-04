DURAS CRÍTICAS

Leila Pereira chama John Textor de 'fanfarrão': 'Deveria ser banido do futebol brasileiro'

Textor afirmou que o clube paulista teria sido beneficiado em jogos da temporada passada

Estadão

Publicado em 7 de abril de 2024 às 19:59

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em entrevista coletiva Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, fez duras críticas a John Textor, mandatário da SAF do Botafogo, neste domingo. Ela rebateu as acusações do empresário norte-americano de que houve manipulação de resultados no futebol brasileiro em 2021, 2022 e 2023. Textor afirmou que o clube paulista teria sido beneficiado em jogos da temporada passada.

"Esse senhor (Textor) já está falando essas barbaridades desde quando fomos campeões brasileiros. O Palmeiras está processando John Textor na esfera cível e pedimos a instauração de inquérito policial. Ele tem que comprovar o que ele diz", afirmou Leila à Cazé TV. "Acho que o John Textor hoje é a grande vergonha do futebol brasileiro. É uma irresponsabilidade ímpar uma pessoa ficar fomentando mentiras. Ele tem que comprovar", disse Leila.

No último dia 1º de abril, em entrevista a uma live do Canal do Medeiros no YouTube, o mandatário do clube carioca disse que o Palmeiras tem sido beneficiado há pelo menos dois anos. Posteriormente, Textor publicou uma nota em seu site e descreveu os jogos em que supostamente houve manipulação a favor do time treinado por Abel Ferreira.

Palmeiras x Fortaleza em novembro de 2022, em que o clube paulista venceu por 4 a 0, é o primeiro da lista. "O jogo foi, segundo grandes especialistas e inteligência artificial, manipulado por pelo menos quatro jogadores do Fortaleza", disse ele, em comunicado.

O Fortaleza publicou nota oficial em 2 de abril e pontuou que "as afirmações, proferidas sem a apresentação de quaisquer provas, maculam a reputação de nossa instituição centenária e geram graves danos de imagem do clube".

Outra partida que envolve a equipe alviverde e teria sido corrompida é o confronto entre Palmeiras e São Paulo, em que o time tricolor foi goleado por 5 a 0, em outubro de 2023. De acordo com o texto do mandatário do Botafogo, ao menos cinco atletas são-paulinos teriam manipulado o resultado.

"Um total de sete jogadores apresentaram desvios anormais em situações-chave de marcação de gols, embora apenas cinco tenham ultrapassado os limites que estabeleceriam provas claras e convincentes de manipulação do jogo", aponta o relatório.

O São Paulo classificou as acusações como "graves e infundadas". "Tal afirmação sem nenhum vestígio de prova ataca a idoneidade de jogadores do elenco profissional masculino e a lisura da instituição São Paulo FC em seus 94 anos de história. O clube já acionou seu departamento jurídico, que estudará e tomará as medidas cabíveis na esfera legal", disse o clube em comunicado no dia 1º.

Na entrevista à CazéTV, Leila Pereira também falou que o meio utilizado pelo norte-americano para fazer as acusações é "irresponsável". "Quem quer fazer uma denúncia séria não fica indo em podcast fazer denúncias. Vá ao Ministério Público, apresente suas provas, é interesse de todos nós", afirmou Leila. "Esse senhor é um fanfarrão, e acho que ele tem que ser punido. Se ele não provar, tem que ser punido de uma forma exemplar. Esse homem deveria ser banido do futebol brasileiro", disse ela