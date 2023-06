Mbappé avisa ao PSG que não renovará e vai deixar clube em 2024

. Crédito: Team Pics/Getty/PSG

Depois de não renovar com Lionel Messi e de ver a saída de Neymar como provável na próxima janela de transferências, o Paris Saint-Germain pode perder mais uma de suas estrelas em breve. O atacante Kylian Mbappé estaria prestes a ir para sua última temporada na equipe, deixando o clube em 2024. Ele teria enviado carta à diretoria nesta segunda-feira (12) para informar sobre a decisão.

A informação foi divulgada por diferentes veículos da imprensa internacional, como os jornais L’Equipe e New York Times, além do jornalista Fabrizio Romano.

O atual vínculo de Mbappé vai até junho de 2024, sendo que o atacante tem a opção de ativar cláusula para ficar por mais uma temporada. O francês, porém, teria enviado uma carta ao clube formalizando o seu desejo de não renovar automaticamente. Com isso, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer time a partir de janeiro de 2024.

A intenção do atacante em não ficar na equipe até 2025 havia sido noticiada pelo L’Equipe há alguns dias. Mas, nesta segunda, o atacante tornou oficial o seu desejo, pegando o PSG de surpresa. Os dirigentes entendiam que as negociações de extensão fluíam bem. De acordo com o New York Times, o clube recebeu a carta depois de membros da imprensa francesa.

Assim, o Paris Saint-Germain se vê com duas opções diante da postura de Mbappé: negociá-lo na atual janela de transferências, para não perdê-lo de graça, ou elaborar um novo contrato com o jogador.

O atacante renovou seu contrato com o PSG no ano passado. Na época, esteve perto de ir para o Real Madrid, mas aceitou continuar na França por mais dois anos, com opção de renovação por outra temporada, na condição de receber o que era o maior salário do futebol mundial à época.

Agora, Mbappé estaria sendo monitorado, mais uma vez, pelo clube espanhol. A notícia, inclusive, surge dias depois de um vídeo do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, viralizar. As imagens mostram o dirigente sendo abordado por torcedores, que o perguntam se o time merengue iria contratar Mbappé. O espanhol responde: “Sim, mas não este ano”.