Clímax feminino é retratado em rosa brilhante. o masculino em roxo forte. Crédito: reprodução

Se uma imagem vale por mil palavras, há palavras que valem por mil imagens. E existem sensações que não são precisamente descritas nem por palavras ou imagens. Uma delas é o orgasmo. Embora haja coincidências aqui e ali, cada pessoa lançará um repertório com ordenamento próprio de palavras e frases para descrever como é o ápice de seu prazer. Cada indivíduo derramará cores e traços específicos para trazer ao papel uma representação para o clímax.

E o que essa dificuldade de comunicação indicava virou praticamente uma certeza: cada pessoa sente o prazer de maneira única. Um experimento da empresa de sex toys britânica LoveHoney com ferramentas de inteligência Artificial (IA) mostra exatamente isso: as sensações relacionadas ao ápice sexual variam de pessoa a pessoa.

“No auge do clímax, você já se perguntou: como é o meu orgasmo? Você não precisa mais se perguntar isso, porque criamos imagens de orgasmos reais usando inteligência artificial” diz a LoveHoney. A ideia nasceu a partir da constatação de que o orgasmo nunca havia sido retratado com sucesso em qualquer imagem.

A empresa distribuiu vibradores e masturbadores para voluntários - cinco homens e cinco mulheres - e utilizou monitores cardíacos, usados, até onde se sabe, para o registro de dados corporais no momento do gozo. As informações foram passaras para a IA transformá-las em ilustrações.

A empresa afirmou: “A interpretação de um orgasmo é única para cada pessoa. Na verdade, nossa pesquisa descobriu que as principais descrições de um orgasmo foram ‘erupção vulcânica’, ‘fogos de artifício’ e ‘estrela cadente’. Todos próximos, mas não exatos”.

As imagens mostraram os orgasmos masculinos em roxo escuro e os femininos em rosa brilhante. As formas – embora próximas - variam, colaborando com a tese de que o clímax, mesmo experimentado pela maioria dos adultos, é sentido de forma específica por cada pessoa.

Entre as muitas expressões verbais dadas ao orgasmo, há a francesa la petite mort, que em tradução literal seria algo como a pequena morte, ou morte breve. Uma forma de descrever um orgasmo intenso, que leva muitas mulheres a uma rápida ausência de consciência. Assim como o orgasmo, a morte é outro fenômeno de difícil entendimento e representação. O ator Shivinder Grewal, de 65 anos, morador de Londres, tenta superar essa dificuldade.

Grewal pinta o que viu nos 7 minutos em que ficou morto. Crédito: divulgação

Ele sofreu uma parada cardíaca em fevereiro de 2023 e, segundo médicos que lhe atenderam, tecnicamente morreu por sete minutos. As sequelas o impedem de voltar aos palcos, mas ele passou a pintar como parte do processo terapêutico. Nas suas telas, que ganharam exposição pública, ele diz retratar o que chama de "Vida após a Morte". As cores são fortes e o espaço, vasto.

Em entrevista ao The Mirror, ele descreveu assim a experiência de quase morte: “Eu sabia, de alguma forma, que estava morto. Eu sabia que meu cérebro estava morrendo e clamando por ajuda. Mas, ao mesmo tempo, senti as coisas completamente separadas do meu corpo. Era como se eu estivesse em um vazio, mas pudesse sentir emoções e sensações. Suponho que foi como nadar na água, você se sente leve e desconectado do mundo físico. A certa altura, eu estava viajando pela lua e pude ver meteoritos e todo o espaço”

Segundo ele, sua consciência sabia sobre sua morte, mas insistia em voltar para o lar e a esposa. Ele afirmou ter entendido que estava prestes a desencarnar, mas que não queria isso. Seu desejo naquele momento era de voltar à vida.

Suas telas têm cores fortes; morte é tema difícil de ilustrar. Crédito: Divulgação

“Sou grato por estar aqui. Produzir o trabalho apresentado na minha exposição fez parte da minha recuperação, mas também vai além disso. Tentei capturar o que uma pessoa experimenta quando cruza o limiar do não-vivo e, esperançosamente, transmitir isso para outros”, completou.

meme da semana

Crédito: reprodução do twitter

O Brasil viveu expectativa e desilusão. O Advogado de Mauro Cid disse que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro iria delatar, criando especulações sobre o futuro do ex-presidente (depois recuou). A 123milhas cancelou o sonho de férias de milhares de pessoas.

Mais lidas do site de 18 a 24 de agosto

1ª Preta Gil: Hospital emite boletim médico sobre cirurgia da cantora. bit.ly/3QUXM6j

2ª Tiroteio deixa quatro mortos na Pituba. bit.ly/47PWkIo

3ª Médica é encontrada morta dentro de mala; namorado foi preso. bit.ly/44pxZ9k

4ª Longe do É o Tchan, Débora Brasil prega: 'Eu era suja de pecado'. bit.ly/3YP1Wyu

5ª Ação de facção explica foguetórios à meia-noite em bairros populares de Salvador. bit.ly/3OJtJM4