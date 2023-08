Salvador e o turismo esportivo

O desenvolvimento do turismo esportivo em Salvador faz parte de uma estratégia promissora para impulsionar avanços nos indicadores socioeconômicos da cidade, fortalecendo a plataforma de eventos do município, sendo, ao mesmo tempo, um extraordinário instrumento de promoção.



De acordo com dados divulgados em Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, realizada pelo Ministério do Turismo, 363,6 mil turistas viajaram pelo Brasil tendo como motivação praticar ou assistir a eventos esportivos. O Ministério do Turismo aponta ainda que 2,4% dos turistas internacionais que vieram ao país para lazer tinham motivações relacionadas ao esporte.