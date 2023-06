'Não queria ter roubado o gol do Osvaldo', explica atacante do Vitória

Osvaldo marcou um gol para o Vitória contra o Ituano, mas teve a comemoração interrompida. A arbitragem apontou impedimento no lance e a decisão de campo foi validada pelo VAR. Não, Osvaldo não estava em condição irregular, mas um companheiro dele sim, o que resultou na anulação do tento.



Aos cinco minutos do segundo tempo, Osvaldo recebeu lançamento, invadiu a área e chutou para o gol. Ele estava em posição regular, mas Zé Hugo, que acompanhava o lance, estava impedido. O problema é que, apesar da finalização já estar definida, ele chutou a bola antes dela entrar por completo, o que invalidou o tento.