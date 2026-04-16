ECONOMIA

13º para aposentados e pensionistas do INSS: veja como consultar valores

Pagamento será em duas parcelas

Esther Morais

Publicado em 16 de abril de 2026 às 08:44

Dinheiro Crédito: José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

Aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social já podem consultar os valores do 13º salário por meio do aplicativo ou do site Meu INSS. A liberação da consulta ocorre após a decisão do Governo Federal de antecipar o pagamento do abono anual em 2026.

O benefício será pago em duas parcelas. A primeira está prevista para o período entre 24 de abril e 8 de maio. A segunda será depositada entre 25 de maio e 8 de junho.

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De acordo com o governo, a antecipação deve injetar cerca de R$ 78,2 bilhões na economia brasileira.

Os depósitos seguem o calendário oficial do INSS, conforme o número final do cartão de benefício, sem considerar o dígito verificador.

Têm direito ao 13º os beneficiários de aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade.

Não recebem o abono os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia, que não têm direito ao 13º por previsão legal.