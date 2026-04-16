POLÍTICA

Trabalho perigoso pode antecipar aposentadoria para 15 anos; veja quem tem direito

Aposentadoria especial exige comprovação rigorosa da exposição ao risco; entenda como funciona e o que é necessário para garantir o benefício

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 16 de abril de 2026 às 07:30

São profissionais que convivem com o perigo, mas não abrem mão da responsabilidade no trabalho. Crédito: Pexels, Sejio402

Nem todo mundo sabe, mas quem trabalha em condições mais pesadas e perigosas pode se aposentar antes no Brasil. Só que não basta ter uma profissão considerada de risco. O acesso à chamada aposentadoria especial exige critérios específicos e, principalmente, comprovação da exposição a agentes nocivos.



A regra geral é a seguinte: o tempo mínimo de contribuição varia entre 15 e 25 anos, a depender do nível de exposição. Quanto maior o risco, menor o tempo exigido. Isso significa que trabalhadores em situações mais extremas podem parar mais cedo, em alguns casos com apenas 15 anos de atividade.



Profissões perigosas 1 de 15

Quando o tempo mínimo cai para 15 anos

As atividades com maior chance de enquadramento estão, em geral, no trabalho em minas subterrâneas. Nesse tipo de ambiente, o dia a dia inclui poeira intensa, calor elevado, barulho constante e risco de acidentes, como desabamentos.



Esse conjunto de fatores, ao longo do tempo, pode provocar problemas sérios de saúde, como doenças respiratórias e perda auditiva, além de outras complicações ligadas ao ambiente de trabalho.



Profissões que podem se enquadrar

Levantamento citado pelo jornal Estado de Minas aponta que algumas atividades aparecem com mais frequência entre aquelas que conseguem reduzir o tempo necessário para se aposentar, principalmente na mineração.



É o caso de trabalhadores envolvidos em britagem de rochas, escavações subterrâneas, transporte de materiais em áreas de risco e monitoramento da estrutura das minas. Também entram operadores de máquinas pesadas e perfuradores, expostos a condições intensas de trabalho.



Ainda assim, o enquadramento não é automático. O INSS analisa cada caso individualmente. Não basta exercer a profissão: é indispensável comprovar que o trabalho foi realizado em condições que justifiquem a redução do tempo.



Sem o PPP, o tempo pode não contar

Um dos principais pontos de negativa é a falta de comprovação da exposição a agentes nocivos.



Essa prova é feita, principalmente, por meio do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, emitidos pela empresa. Sem esses documentos, o período pode não ser reconhecido.



Idade mínima após a reforma

Depois da reforma da Previdência, além do tempo de atividade, passou a ser exigida idade mínima:

15 anos de atividade + 55 anos de idade (alto risco)



20 anos + 58 anos (risco moderado)



25 anos + 60 anos (risco menor)

Dependendo do caso, ainda é possível aplicar regras de transição ou direito adquirido.



Como pedir o benefício

O pedido pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS, ou presencialmente, mediante agendamento. O processo envolve envio de documentos e análise técnica.



Em alguns casos, o INSS pode solicitar informações adicionais antes da decisão.



O que fazer se o pedido for negado

Se o benefício for negado, ainda é possível recorrer dentro do próprio INSS ou na Justiça.



Na maioria dos casos, as negativas ocorrem por falta de documentos, erros cadastrais ou comprovação insuficiente da exposição ao risco.



Regra importante após decisão do STF

Uma decisão do STF determina que o aposentado nessa modalidade não pode continuar exercendo atividade com exposição a risco.

Caso isso ocorra, o benefício pode ser suspenso.