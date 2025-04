economia

4 dicas para criar um espaço instagramável

Ambientes visualmente atrativos tornam a experiência do cliente mais prazerosa e são o segredo para o sucesso

Publicado em 28 de abril de 2025 às 19:09

Espaços instagramáveis tornam os ambientes mais encantadores e atrativos Crédito: Imagem: Theplantedwanderer | Shutterstock

A busca por ambientes visualmente atrativos se tornou prioridade para muitos negócios nos últimos anos, especialmente com o surgimento do termo “instagramável”. Essa tendência, impulsionada pela Geração Z, incentivou marcas a investirem em espaços que chamam a atenção e convidam à interação. >

No entanto, criar um local apenas para ser fotografado nem sempre garante resultados positivos. De acordo com as arquitetas Pamella Gonçalves e Carina Guevara, da Arquitetura de Consumo, é fundamental projetar ambientes que ofereçam uma experiência completa, onde cada detalhe estimule a permanência, o engajamento e, naturalmente, a vontade de registrar momentos especiais. >

Experiências memoráveis por meio da arquitetura e do branding

Segundo Pamella Gonçalves, “A ideia do instagramável precisa ir além da decoração e se conectar com o branding da marca. Quando você precisa indicar ao cliente onde e como ele deve interagir, perde a naturalidade e a autenticidade. O espaço inteiro precisa contar uma história e proporcionar uma experiência imersiva”. >

Já para Carina Guevara, a experiência do cliente começa quando ele pesquisa determinado local no Google ou nas redes sociais. Depois de pesquisar, decide ir estacionar, sentar-se… E ser bem atendido, temperatura do ambiente, som do local, “[…] são pontos essenciais que fidelizam o cliente e o fazem voltar. O balanço com flores deve ser apenas um plus “, aponta a arquiteta, fazendo referência ao clássico objeto presente em grande maioria dos estabelecimentos voltados para o público feminino. >

Importância da experiência sensorial para conquistar clientes

Segundo Carina Guevara, a experiência acontece desde o momento em que o cliente acessa seu estabelecimento. “Os cinco sentidos têm que ser muito bem trabalhados: olfato, tato, paladar, visão; por exemplo: lojas de roupa com som muito alto afugentam o cliente, a experiência perde o encanto. Criar uma experiência de acordo com o teu público é o segredo do sucesso “, explica. >

As especialistas também alertam sobre negócios que investem em espaços instagramáveis e depois se arrependem. “Já vimos casos de lojas onde as pessoas entravam apenas para tirar fotos e saíam sem consumir nada, o que se tornou extremamente frustrante para os vendedores”, conta Pamella Gonçalves. >

Um exemplo de experiência bem-sucedida vem do varejo: supermercados criam estímulos sensoriais discretos, mas altamente eficazes. “Algumas redes adotam músicas diferentes conforme o horário do dia ou criam caixas exclusivos para idosos, melhorando a experiência deles sem atrapalhar o fluxo da fila. Pequenos detalhes fazem toda a diferença na percepção do cliente”, comenta Pamella Gonçalves. >

O espaço instagramável deve ser montado de modo que faça sentido para o público-alvo Crédito: Imagem: Vania Zhukevych | Shutterstock

Como criar ambientes instagramáveis que geram resultados?

Sabendo que transformar os ambientes em um cenário mais atrativo pode ser um diferencial para atrair clientes, as arquitetas elencam 4 estratégias essenciais para criar espaços instagramáveis. Confira: >

Transforme todo o ambiente em um atrativo visual, e não apenas um canto específico. A identidade do espaço precisa ser coesa e espontânea;

Crie uma experiência que faça sentido para seupúblico-alvo. Estude o comportamento do consumidor e ofereça algo que vá além da estética;

Aposte na interação natural do cliente com o espaço. Se o ambiente for realmente diferenciado, ele será compartilhado organicamente;

Integre os cinco sentidos à experiência de compra. Quando todos os aspectos do ambiente estão alinhados, a marca cria memórias positivas e fideliza o cliente. >