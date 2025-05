economia

Confira cinco motivos para começar a investir em previdência complementar

Veja como o planejamento financeiro é essencial para garantir uma velhice tranquila

“O sistema público de previdência no Brasil cumpre um papel importante, mas ele não é suficiente para garantir o padrão de vida de quem se aposenta. A previdência complementar surge como uma alternativa estratégica para ampliar a segurança financeira e reduzir a dependência exclusiva do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)”, destaca Gleisson Rubin, diretor do Instituto de Longevidade MAG e especialista em previdência e gestão pública. >