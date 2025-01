economia

6 cursos para quem deseja atuar com marketing

Descubra opções práticas e acessíveis para desenvolver boas habilidades neste mercado em ascensão

O marketing é uma área essencial para o sucesso empresarial, com foco em entender as necessidades do público-alvo e criar estratégias que gerem valor para os consumidores. Sua abordagem vai além da promoção de produtos, abrangendo o fortalecimento de marcas, análise de mercado e relacionamento com clientes.