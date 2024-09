MUNDO PET

6 profissões indicadas para quem gosta de animais

Estas carreiras permitem contribuir para a preservação ambiental

Portal Edicase

Publicado em 9 de setembro de 2024 às 11:30

Profissões ligadas à natureza e ao mundo animal estão ganhando cada vez mais destaque, impulsionadas pela crescente preocupação com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Esses profissionais atuam diretamente na conservação de ecossistemas, no cuidado com a fauna e na pesquisa sobre espécies e habitat.

Abaixo, confira 6 profissões indicadas para quem gosta de animais e de estar em contato com a natureza:

1. Biólogo

Os biólogos estudam os ecossistemas e a biodiversidade , investigando a vida animal e vegetal em diversos ambientes. Trabalham em pesquisa, conservação de espécies e podem atuar em parques nacionais, reservas ou institutos de pesquisa. A carreira é ideal para quem tem interesse em entender a complexidade dos seres vivos e suas interações com o meio ambiente.

2. Veterinário

Veterinários cuidam da saúde de animais domésticos e selvagens, tratando doenças e realizando cirurgias quando necessário. Além de clínicas, eles podem trabalhar em zoológicos, santuários ou em projetos de conservação. Para quem ama os animais, a profissão oferece a chance de contribuir diretamente para o bem-estar deles.

3. Engenheiro ambiental

Focados na preservação dos recursos naturais, os engenheiros ambientais trabalham no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e no controle de impactos naturais. Eles atuam em projetos de saneamento, recuperação de áreas degradadas e no controle da poluição. Trata-se de uma profissão indicada para quem deseja unir natureza, ciência e tecnologia para proteger o planeta.

4. Zootecnista

Zootecnistas se especializam em criar e manejar animais de maneira sustentável, melhorando a qualidade de vida deles e a produtividade. Atuando em fazendas, indústrias ou centros de pesquisa, eles desenvolvem técnicas para alimentação, reprodução e bem-estar animal. Trata-se de uma opção para quem deseja trabalhar diretamente com diferentes espécies em ambientes rurais ou de produção.

5. Oceanógrafo

Oceanógrafos estudam os oceanos e suas interações com o clima, a fauna e a flora marinha. Trabalham na conservação de espécies marinhas, na pesquisa de ecossistemas subaquáticos e no monitoramento ambiental de áreas costeiras. Para quem gosta do mar e se interessa por biologia, geologia e climatologia, essa carreira é uma excelente escolha.

6. Guia de ecoturismo