OPORTUNIDADE

Gerdau abre vagas de estágio em cidades baianas

Selecionados devem ter disponibilidade de 6 horas por dia, com duração mínima de um ano e possibilidade de prorrogação por até dois anos

Carol Neves

Publicado em 5 de junho de 2025 às 14:21

Gerdau abriu vagas de estágio Crédito: Divulgação

A Gerdau, uma das maiores produtoras de aço do mundo, está com inscrições abertas para a nova edição do seu programa de estágio, o G.Start. Com 232 vagas distribuídas em diversas regiões do país, o programa inclui oportunidades na Bahia, nos municípios de Salvador, Simões Filho e Barreiras. >

Voltado para estudantes do ensino superior nas modalidades de bacharelado, tecnólogo ou licenciatura, o G.Start exige previsão de formatura entre junho de 2026 e junho de 2029. Os selecionados devem ter disponibilidade para cumprir carga horária presencial de 6 horas por dia, com duração mínima de um ano e possibilidade de prorrogação por até dois anos.>

A proposta da Gerdau é proporcionar aos estagiários uma experiência estruturada de desenvolvimento técnico e comportamental, com ênfase no aprendizado prático e contato direto com lideranças da empresa. O domínio de ferramentas de análise de dados, como Power BI, pode ser um diferencial no processo seletivo.>