Acelen reafirma compromisso com a transição energética e a preservação ambiental

Mutirões de limpeza, educação ambiental, redução de resíduos, construção de parque solar e biorrefinaria estão entre as iniciativas da empresa

Publicado em 5 de junho de 2025 às 18:08

Operação do Parque Solar da Acelen, em João Dourado, está prevista para o segundo semestre deste ano Crédito: Divulgação

Em celebração ao Dia do Meio Ambiente, a Acelen reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável por meio de ações e projetos que unem inovação, impacto social e preservação ambiental. Desde que assumiu a gestão da Refinaria de Mataripe, há três anos, a empresa vem promovendo transformação centrada em eficiência operacional e sustentabilidade. >

“Nosso propósito é ser um agente ativo da transição energética no Brasil, com soluções sustentáveis que integrem desenvolvimento econômico, conservação ambiental e inclusão social. A Semana do Meio Ambiente é uma oportunidade de reafirmarmos esse compromisso e mostrarmos que é possível transformar a indústria com responsabilidade e visão de futuro”, afirma Marcelo Lyra, vice-presidente de Relações Institucionais, ESG e Comunicação da Acelen. >

Entre as iniciativas em destaque estão: mutirões de limpeza de manguezais em São Francisco do Conde e da Praia de Madre de Deus, e apoio ao Projeto Recife das Pinaúnas – Movimento Replantio e de Educação Ambiental, que sensibiliza alunos de escolas municipais e comunidades do entorno da Refinaria de Mataripe sobre a importância da recuperação de manguezais. O Recife das Pinaúnas reuniu cerca de 160 alunos de Caípe e Madre de Deus no plantio de 1.450 mudas de mangue e recolheram mais de uma tonelada (1.240kg) de resíduos sólidos dos manguezais. >

Outro marco importante é o patrocínio ao Projeto Corais da Baía, promovendo a restauração de recifes de corais e o controle de espécies invasoras, como o coral-sol e o coral mole Chromonephthea brasiliensis, nas águas da Baía de Todos-os-Santos, além da realização das campanhas Mar Seguro e Legal no Mar. A iniciativa impacta positivamente as comunidades pesqueiras de Ilha de Maré, Madre de Deus e Ilha de Itaparica, incentivando o desenvolvimento sustentável por meio da conservação marinha.>

Redução de impactos ambientais na operação>

A Acelen tem obtido resultados expressivos na redução dos impactos ambientais da Refinaria de Mataripe. Desde o início das operações, a empresa reduziu em 64% as emissões de gases para o flare e para o meio ambiente, além de diminuir em 37% o consumo de água, 19% o uso de energia, 85% as emissões de enxofre e 14% de CO₂. A geração de efluentes também foi reduzida em 39%, comprovando a eficácia da modernização implementadas na planta industrial.>

Em 2024, a refinaria alcançou uma marca inédita no setor, a redução de 60% para apenas 9,6% na destinação de resíduos para aterros, conquistando o selo Bronze da Zero Resíduos, tornando-se a primeira refinaria do Brasil a receber essa certificação. Entre 2023 e 2024, o volume de resíduos enviados a aterros caiu de 7.440 toneladas para 1.443 toneladas.>

Produção de energia limpa >

Outro passo estratégico rumo à transição energética é a construção do Parque Solar da Acelen, no município de João Dourado, com início de operação previsto para o segundo semestre deste ano. A usina solar contará com 230 mil módulos solares e capacidade de 161 MWp, suficiente para atender à demanda elétrica da refinaria e evitar a emissão de cerca de 128 mil toneladas de CO₂ por ano.>

Além disso, a Acelen Renováveis, empresa dedicada à produção de energia limpa, lidera o projeto inovador de produção de biocombustíveis a partir da macaúba, planta nativa brasileira. Serão cultivados 180 mil hectares na Bahia e em Minas Gerais, transformando pastagens degradadas em florestas produtivas e permitindo a produção de 1 bilhão de litros de combustível sustentável de aviação (SAF) e diesel renovável (HVO). >