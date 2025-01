SUPERMERCADOS

Abase lança calendário de eventos e projeta crescimento para 2025

Serão realizados a 14ª edição da SuperBahia e o 48º Encontro Baiano de Supermercados

A Associação Baiana de Supermercados da Bahia (Abase) deu o pontapé inicial do calendário de eventos de 2025 do segmento durante um café da manhã nesta terça-feira (28). A presidente da entidade, Amanda Vasconcelos, anunciou para os dias 6 a 8 de agosto a realização da 14ª edição da SuperBahia, maior feira de varejo de alimentos do Norte e Nordeste, que ocorrerá no Centro de Convenções de Salvador. Também será realizado o 48º Encontro Baiano de Supermercados, no Tivoli Ecoresort Praia do Forte, em novembro. >