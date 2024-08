AUTOS

Blazer voltou elétrico, tecnológico e se torna o Chevrolet mais luxuoso do Brasil

SUV tem 347 cv de potência e autonomia para 481 km com uma carga completa. Assista avaliação em vídeo

Antônio Meira Jr.

de São Paulo* Publicado em 13 de agosto de 2024 às 14:00

O Blazer EV chegará às lojas nas próximas semanas, mas seu preço ainda não foi divulgado Crédito: Fabio Gonzalez/ GM

A Chevrolet anunciou quatro novidades para o mercado brasileiro neste ano. Cumpriu três: Spin, S10, Trailblazer e acaba de revelar a quarta, o Blazer EV, que nada tem a ver com o utilitário derivado da picape. Produzido no México, o novo veículo é elétrico e chega ao país em uma única configuração, a topo de linha RS.

Além do desenho arrojado, o SUV tem números que chamam a atenção. A começar pela autonomia: 481 quilômetros pela aferição do Inmetro, reconhecida por ser conservadora – o que, na prática, significa que o modelo pode ir além. Esse rendimento é garantido por uma bateria de 102 kWh, que fica acomodada no assoalho da moderna plataforma Ultium da General Motors.

Essa base é responsável por outro ponto positivo do Blazer EV, sua dirigibilidade. Dessa forma, o condutor consegue ter prazer ao dirigir esse SUV, que tem 347 cv de potência e 44,8 kgfm de torque despejados no eixo traseiro. Esse rendimento ajuda bastante no desempenho, pois o veículo pesa 2.495 kg - destes, 620 kg relativos à bateria. Segundo a marca, o SUV vai de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos, com máxima de 190 km/h limitada eletronicamente.

Ainda em relação à condução, o motorista pode optar por três modos pré-definidos de condução: Normal, Esportivo e Neve, que mudam o comportamento dinâmico do novo elétrico da Chevrolet. Há ainda um modo customizável para a sensibilidade de resposta do volante e dos pedais de freio e acelerador.

Outro recurso interessante, oferecido em alguns carros movidos a bateria, é o sistema One Pedal, que otimiza a regeneração de energia para a bateria e tem níveis de calibração. No estágio de recuperação intensa é possível conduzir praticamente sem pressionar o pedal do freio, pois a desaceleração é controlada pelo gerador.

Para o carregamento, o SUV tem capacidade de até 22kW em pontos AC e de 190kW em DC. Com isso, em um carregador de alta velocidade, a Chevrolet afirma ser possível repor 80% de carga em menos de 40 minutos.

Chevrolet Blazer EV 1 de 5

ALÉM DA PROPULSÃO

As tecnologias desse Chevrolet vão além do conjunto motriz, uma delas é o Google built-in, integrado à central multimídia de 17,7 polegadas. Esse sistema permite ao usuário acessar uma diversidade de aplicativos e funcionalidades sem o intermédio de um smartphone para a projeção.

Entre outras funções, muito mais aperfeiçoadas do que quando o usuário apenas faz um pareamento do smartphone, seja por IOS ou Android Auto, o Google built-in também possibilita a conexão com residências inteligentes. Assim, instantes antes de entrar em casa, o motorista pode pedir para desativar o sistema de alarme, para abrir o portão da garagem ou até mesmo criar rotinas baseadas no GPS do veículo.

São 4,88 m de comprimento, 1,99 m de largura, 1,65 de altura e 3,09 m de distância entre-eixos. O bagageiro leva 436 litros Crédito: Fabio Gonzalez/ GM

POSICIONAMENTO DE PREÇO

A Chevrolet ainda não divulgou o preço do Blazer EV, mas vai informar nas próximas semanas, quando será aberta uma pré-venda. No período, também vai revelar quais das suas concessionárias vão comercializar o veículo.

A expectativa é que fique posicionado na mesma faixa de modelos como o Ford Mustang Mach-E (R$ 486 mil) e BMW iX3 (R$ 500.950). A Ford está em transição do seu modelo de negócios no país, mirando uma fatia do mercado de veículos premium. Com o Blazer EV, a Chevrolet que voltar a oferecer produtos para esses consumidores, como já fez no passado com automóveis como Opala e Omega. O Blazer se mostrou pronto para esse desafio.