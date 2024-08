AUTOS

Novo pneu feito na Bahia tem garantia de 80 mil quilômetros

Veja também como ficou a Amarok 2025 e saiba quais os carros de luxo mais vendidos no estado

Antônio Meira Jr.

Publicado em 11 de agosto de 2024 às 12:00

Produzido em Camaçari, o novo pneu da Continental é exclusivo para o mercado de reposição Crédito: Divulgação

A Continental foi ousada ao apresentar o UltraContact, pneu produzido em Camaçari. Um dos argumentos de venda do novo modelo é a garantia de 80 mil quilômetros - inédito na categoria. O fabricante alemão está de olho no mercado de reposição, para isso justifica que dos 7,5 milhões de automóveis e comerciais leves emplacados entre 2020 e 2023, 5 milhões utilizam pneus entre os aros 15 e 17 polegadas.

Para cobrir essa faixa, o UltraContact será comercializado em 18 medidas, abrangendo do aro 14 ao 19 polegadas. O preço estimado do UltraContact na menor medida (175/65R14) está na faixa de R$ 379. Em testes feitos em pista, incluindo comparações com concorrentes da Goodyear e Pirelli, o novo pneu mostrou ótimo desempenho.

COMO FUNCIONA A GARANTIA

Além dos cinco anos de garantia contra defeitos de fabricação oferecidos a partir da data de emissão da nota fiscal, o UltraContact tem garantia de 80 mil km para quem adquirir o produto em pares nos revendedores oficiais. Para ser válida, devem ser realizadas nesses locais a manutenção preventiva (rodízio, alinhamento e balanceamento) a cada 10 mil km.

O UltraContact é oferecido em 18 medidas do aro 14 ao 19 polegadas Crédito: Divulgação

CONTINENTAL NA BAHIA

A fábrica de Camaçari é a única da Continental que produz pneus no Brasil. Nessa unidade trabalham 2.400 pessoas, em três turnos. Ou seja, a operação é de 24 horas por dia. Inaugurada em 2006, atingiu no ano passado a marca de 100 milhões de unidades produzidas.

Além de abastecer o mercado interno, tanto para carros de passeio quanto para veículos comerciais, a fábrica baiana exporta para diversos países das Américas, incluindo os Estados Unidos.

A fábrica baiana foi inaugurada em 2006 e trabalha 24 horas por dia Crédito: Divulgação

MERCADO DE LUXO NA BAHIA

Em julho, foram emplacados 7.851 automóveis e comerciais leves zero-quilômetro na Bahia. Desse total, 108 foram veículos de marcas consideradas premium. Desta vez, houve um empate na primeira posição entre BMW e Volvo, cada uma com 31 emplacamentos.

A segunda posição ficou com a Porsche (18), seguida por Land Rover (10), Mercedes-Benz (7) e Audi (5). Logo depois aparecem MINI (4) e Lexus (2). Entre os modelos, liderança do Volvo EX30 com 12 exemplares, seguido pelo BMW X1 (11) e Porsche Cayenne (7).

O Volvo EX30 foi o modelo premium mais emplacado em julho Crédito: Divulgação

SEMINOVOS EM ALTA NO PAÍS

No país, as transferências de veículos usados alcançaram o melhor resultado anual, superior a 1,46 milhão de unidades, e registraram alta de 13,27% sobre junho. O aumento foi ainda mais expressivo na comparação com julho do ano passado: 20,47%. E o total acumulado dos sete meses aponta 8,8 milhões de unidades usadas negociadas e crescimento de 9,23% sobre igual período do ano passado.

HONDA COMPRARÁ A NISSAN?

De acordo com Carlos Ghosn, ex-presidente da Aliança Renault Nissan Mitsubishi, a Honda irá comprar os dois outros fabricantes japoneses. Atualmente exilado no Líbano, após fugir do Japão onde estava preso, o brasileiro de nascimento, em uma entrevista à Automotive News, disse que a Honda está planejando uma "aquisição disfarçada" da Nissan e da Mitsubishi. No momento, a Nissan já controla 34% da Mitsubishi.

Com relação à recém-formada aliança Honda-Nissan-Mitsubishi, anunciada em 1º de agosto, os detalhes permanecem sigilosos. Porém, a Honda e a Nissan assinaram separadamente um acordo para trabalhar em baterias, motores elétricos e em veículos definidos por software.

AMAROK ESTREIA EM BARRETOS

A Volkswagen escolheu a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, no interior de São Paulo, para apresentar a Amarok 2025. Como já adiantei, para o mercado latino-americano a empresa não vai lançar a nova geração da picape, que foi desenvolvida em parceria com a Ford, e sim uma atualização do modelo que estreou no país em 2009.

Externamente, a principal novidade está na dianteira, que tem linhas similares às aplicadas na Saveiro - atualizada no final do ano passado. Sem mudanças mecânicas, a picape vai manter o V6 turbodiesel de 3 litros (258 cv de potência), transmissão automática de oito velocidades e sistema de tração integral. A grande novidade é a introdução de tecnologias de auxílio à condução. Os preços serão revelados na próxima semana.

A principal novidade estética da picape está na dianteira Crédito: Divulgação

FESTIVAL INTERLAGOS