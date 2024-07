AUTOS

Com média de 20 km/l, versão mais acessível do Cayenne custa a partir de R$ 770 mil

Com propulsão híbrida plug-in, maior SUV da Porsche oferece entre 470 cv e 739 cv de potência

Antônio Meira Jr.

De São Paulo* Publicado em 16 de julho de 2024 às 14:30

Cayenne ganha com versões híbridas que podem ser recarregadas na tomada Crédito: Divulgação

Em setembro, a Porsche lançou a nova geração do Cayenne no Brasil. No entanto, naquele momento todas as versões eram equipadas apenas com os motores V8. Em propulsores puramente a combustão, sem auxílio elétrico. Agora, o SUV chega ao mercado nacional nas configurações híbridas.

No total, são seis versões, que vão de 470 cv a 739 cv de potência, divididas entre três opções unicamente a combustão e três híbridas, considerando para todas elas carrocerias nos estilos SUV e SUV coupé. A exceção é a configuração Turbo GT, que segue apenas o estilo SUV coupé.

A opção mais acessível é justamente a híbrida, batizada como E-Hybrid, que custa inicialmente R$ 770 mil (SUV) e R$ 815 mil (SUV coupé). Porém, o valor que pode quase dobrar e chegar a R$ 1.410.000, preço inicial do Cayenne Turbo GT. O E-Hybrid é equipado com um motor turbo V6 de 3 litros, que gera 304 cv de potência. Em combinação com um novo motor elétrico de 176 cv, a potência combinada chega a 470 cv.

O alcance total, no modo puramente elétrico, é de 52 quilômetros. Esta marca é 20 km superior ao alcance elétrico do modelo antecessor. Extremamente eficiente, o novo Cayenne E-Hybrid entrega um consumo urbano de 20 km/l e de 19 km/l em rodovias.

Se o cliente quiser a carroceria estilo coupé terá que pagar mais Crédito: Divulgação

A versão S E-Hybrid é dotada de um motor V6 turbo de 3 litros mais potente que a versão anterior: 353 cv. Combinado ao motor elétrico de 176 cv, eles alcançam uma potência de 519 cv e um torque máximo de 76,5 kgfm. Essa opção custa entre R$ 830 mil (SUV) e R$ 870 (SUV coupé). É a versão mais econômica entre as híbridas, com média de 21 km/l na cidade e de 20 km/l em estradas.

Por fim, a opção Turbo E-Hybrid, o mais potente híbrido plug-in do segmento. O mesmo motor elétrico das demais versões (176 cv) complementa o motor V8 biturbo de 4 litros e 599 cv, que foi amplamente reformulado. O resultado é espantoso: as duas unidades proporcionam uma potência combinada de 739 cv e um torque máximo de 96,8 kgfm.

Apesar do alto rendimento, o consumo surpreende: 20 km/l (urbano) e 19 km/l (rodovias). Essa versão é oferecida por R$ 1.300.000 na carroceria SUV e R$ 1.330.000 com a traseira estilo coupé. Nessa opção, o veículo acelera de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 295 km/h.

Além desses, três modelos a combustão complementam a linha 2025. O primeiro deles é o Cayenne S (R$ 860 mil), equipado com motor V8 de 4 litros com potência máxima de 474 cv e torque de 61,2 kgfm. Outra opção é o Cayenne GTS (R$ 930 mil) é servido por um V8 biturbo de 4 litros, com 500 cv de potência e torque máximo de 67,3 kgfm. Para qualquer um deles a mudança de carroceria para o estilo coupé acrescenta R$ 30 mil.

Por fim, o Cayenne Turbo GT, disponível somente na carroceria Coupé, é equipado com o motor biturbo V8 de quatro litros que alcança 659 cv. Ele acelera de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos, com uma velocidade máxima de 305 km/h.

Porsche Cayenne E-Hybrid 1 de 5

ALÉM DA PROPULSÃO

Na última atualização, o Cayenne passou por diversas atualizações. A nova interface de condução, que surgiu no Taycan, foi adotada no SUV. O sistema concentra-se no eixo do motorista e otimiza o acesso dos comandos, uma vez que as funções que o condutor utiliza com frequência estão localizadas diretamente no volante ou imediatamente ao lado dele.

Reformulada, a cabine exibe diversas telas, mas uma delas chama a atenção. É um display de 10,9 polegadas do lado do passageiro. Assim, quem viaja de carona pode acompanhar dados de desempenho e ter acesso ao sistema de entretenimento. Uma película especial garante que o motorista não consiga ver esse display.

A PORSCHE NA BAHIA

A concessionária de Salvador está atendendo as expectativas e dando bons resultados. Em relação ao Cayenne, só no último mês foram emplacadas 10 unidades na Bahia. Esse resultado deixou o SUV com a segunda posição entre os modelos premium mais vendidos no estado, atrás apenas do Volvo EX30, que somou 12 licenciamentos.