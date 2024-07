AUTOS

Indústria automotiva prepara a chegada de veículos inéditos para o segundo semestre

Entre os destaques estão picapes, SUVs e até um modelo para oito pessoas

Antônio Meira Jr.

Publicado em 1 de julho de 2024 às 14:00

Arrojado, o Blazer EV será lançado nas próximas semanas. Na sequência, chegará ao país o Equinox EV Crédito: Divulgação

Depois de diversos lançamentos realizados no primeiro semestre, o mercado automotivo se organiza para mais estreias e renovações nos próximos meses. Separamos dez modelos que vão chegar até o final do ano às concessionárias.

O segmento de picapes, o que mais cresceu recentemente, terá mais três novidades. A primeira delas está programada para agosto: a atualização da Volkswagen Amarok. O utilitário, produzido na Argentina, vai agregar tecnologias e sua garantia será ampliada para cinco anos.

Na sequência, será a vez da BYD estrear na categoria com a Shark, que será a primeira picape híbrida do país. Seu trunfo é a potência combinada. São 430 cv, o que proporciona aceleração de zero a 100 km/h em apenas 5,7 segundos, a mais rápida da categoria, e com velocidade máxima de 160 km/h, a mais lenta entre todas.

Ainda no próximo trimestre a Ford vai começar a importar a F-150, que passou por um aprimoramento estético recentemente. A picape mais vendida nos Estados Unidos há 47 anos ganhou equipamentos e tecnologias. Para o Brasil, a empresa vai continuar apostando na motorização V8 a gasolina, que é associada a uma transmissão automática de 10 velocidades e tração 4x4.

SUVS PARA TODOS

Depois das picapes, outro segmento que continua avançando no mercado é o de SUVs, dos mais variados tipos. Serão lançados em breve desde o inédito Citroën Basalt, que tem carroceria estilo coupé, até o Palisade, uma aposta de oito lugares da Hyundai. As opções de elétricos também serão ampliadas, com veículos como Chevrolet Blazer EV, Kia EV9 e Volvo EX90.

Para famílias grandes o destaque é o Palisade, maior automóvel de passeio da Hyundai: são 4,98 metros de comprimento, 1,98 m de largura, 1,75 m de altura e 2,90 m de distância entre-eixos. Nesse SUV, tanto a segunda, quanto a terceira fileira de bancos podem acomodar três passageiros. Assim, somados aos dois assentos dianteiros, ele pode levar o motorista e mais sete ocupantes.

Para os entusiastas de elétricos, a Chevrolet vai começar a oferecer nas próximas semanas o arrojado Blazer. A configuração que será comercializada aqui terá 345 cv de potência e a General Motors, proprietária da Chevrolet, garante que é um SUV esportivo premium. Nos EUA, a autonomia se aproxima dos 500 quilômetros.

A Kia já tem alguns veículos eletrificados em seu portfólio brasileiro, mas nenhum puramente elétrico. O primeiro seria o EV6, que foi atrasado pela falta de disponibilidade de carros – já que é um sucesso em outros mercados. Dessa forma, a empresa sul-coreana fará sua estreia com modelo 100% movido a bateria, o SUV EV9.

Com todo portfólio eletrificado, a Volvo irá apresentar seu maior modelo elétrico, o EX90. O veículo teve sua produção iniciada neste mês e deverá desembarcar no país entre novembro e dezembro. Um dos seus trunfos é o espaço para transportar oito pessoas.

A chinesa Jaecoo, divisão de veículos premium da Chery, vai estrear nos próximos meses e seu primeiro produto será o J7. Até agora, duas opções de motorização são estudadas pela marca, 1.5 litro ou 1.6 litros, ambos turbo e combinados com dois motores elétricos. Na China é utilizada a segunda opção, que rende 197 cv de potência.

Por fim, a Peugeot vai mudar a produção do 2008, lançado em 2016, do Rio de Janeiro para a Argentina. É de lá que será importada a nova geração do veículo, que promete ser um rival mais aguerrido no seu segmento.