Linha mais sofisticada da Land Rover tem até eixo traseiro direcional

SUVs da Range Rover custam a partir de R$ 486.050 e podem ultrapassar R$ 2 milhões

Antônio Meira Jr.

De São Paulo* Publicado em 8 de novembro de 2024 às 15:03

O Ranger Rover, anteriormente acompanhado do sufixo Vogue, é o maior e mais luxuoso modelo da marca britânica Crédito: Divulgação

A Jaguar Land Rover, empresa que surgiu da fusão das duas marcas britânicas, mudou sua estratégia em abril do ano passado. Passou a ser denominada JLR e definiu quatro linhas de produtos: Range Rover, Defender, Discovery e Jaguar, cada uma com um foco de atuação.

Entre elas, a Range Rover é focada em luxo e tem a maior linha de produtos. São quatro SUVs, sempre com tração 4x4: Evoque (a partir de R$ 486.050), Velar (a partir de R$ 649.950), Sport (a partir de R$ 1.145.750) e, o mais cobiçado deles, o Range Rover (a partir de R$ 1.595.470), homônimo a marca.

Na linha 2025, que está chegando ao mercado brasileiro, todos estão com foco na sustentabilidade. Enquanto Velar, Sport e Range Rover são híbridos plug-in, o Evoque, montado no Brasil, é bicombustível. No caso dos híbridos carregáveis na tomada, é possível rodar apenas em modo elétrico por 39 quilômetros no Velar e até 69 km no Range Rover e no Sport.

O Range Rover e o Sport passaram a ser equipados com um motor 3 litros de seis cilindros em linha a gasolina combinado a um elétrico de 160 kW. Somados, geram 550 cv de potência e 81,6 kgfm de torque. São 200 cv e 10,2 kgfm extras em relação ao propulsor anterior, que era a diesel.

A empresa adotou a filosofia de luxo reducionista no Range Rover Crédito: Divulgação

Com esse novo conjunto, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 4,9 segundos no Sport e em 5 segundos no Range Rover. Ambos estão 1 segundo mais rápidos.

Para o Velar, a propulsão é formada por um 2 litros de quatro cilindros e um elétrico para entregar 494 cv de potência e 65,3 kgfm de torque. O câmbio do híbrido plug-in também é automático de oito velocidades. Já a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 5,4 segundos.

O motor do Evoque continua o mesmo 2 litros turbo flex de quatro cilindros. São 249 cv de potência e 37,2 kgfm de torque. O câmbio é automático de oito velocidades.

EIXO TRASEIRO DIRECIONAL

Para o Range Rover e o Sport a engenharia usa o artifício do eixo traseiro direcional. Ou seja, as rodas traseiras giram até 7 graus para ajudar em manobras de baixa velocidade e em curvas de alta velocidade.

Para mostrar na prática como o sistema funciona, a empresa propôs uma prova com cones e fiz um teste com o Sport. A resposta é muito clara em manobras em espaços reduzidos, nem pareceu que estava a bordo de um SUV de 4,95 metros de comprimento.

O esterçamento da roda traseira facilita manobras Crédito: Fernanda Freixosa/ JLR

AMPLAMENTE CUSTOMIZÁVEL

Suprassumo do luxo entre os Range Rover, o modelo que leva o nome da grife pode ser personalizado de fábrica. No programa SV Bespoke, o cliente pode criar uma versão única, contando com o apoio do estúdio de design na Inglaterra.

Assim, é possível instalar desde uma manopla de transmissão em louça, até inserir um brasão pessoal nos bancos, que podem ser amplamente personalizados. Sem falar nas opções de cor para cada detalhe do carro, incluindo carroceria, rodas e acabamento interno, incluindo as costuras. A estimativa é que um Range Rover customizado ultrapasse os R$ 2 milhões.

Personalização: diversidade de materiais e cores Crédito: Divulgação

HISTÓRIA DA MARCA

Britânicas, a Jaguar, fundada em 1935, e a Land Rover, criada em 1948, pertencem desde 2008 ao Grupo Tata, um conglomerado empresarial indiano. A Tata adquiriu as duas montadoras da Ford, que na época também era proprietária de marcas como Aston Martin, Mazda e Volvo.