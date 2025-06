AGRO

Bahia encerra safra de soja com maior produtividade em 30 anos

Resultado reflete compromisso do produtor com eficiência produtiva, sustentabilidade e uso racional de recursos

Publicado em 1 de junho de 2025 às 16:18

Produtores comemoram melhor produtividade em três décadas Crédito: Divulgação

A Bahia finalizou a safra de soja 2024/2025 com um desempenho expressivo, reafirmando o protagonismo do estado no cenário nacional da produção agrícola. Segundo dados consolidados pelo Conselho Técnico da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), a produção atingiu 8,7 milhões de toneladas em uma área plantada de 2,1 milhões de hectares, com produtividade média de 68 sacas por hectare – o melhor resultado dos últimos 30 anos e que demonstra o avanço técnico no campo. >

Para o presidente da Aiba, Moisés Schmidt, os números refletem o compromisso do produtor baiano com a eficiência produtiva, a sustentabilidade e o uso responsável dos recursos naturais. “Mais uma safra se encerra com resultados altamente positivos, graças ao empenho do agricultor, ao uso de tecnologias de ponta, ao manejo adequado das lavouras e à atuação de equipes técnicas como a do Programa Fitossanitário, que monitora continuamente o campo com foco na sanidade vegetal. A Bahia mostra que é possível produzir mais, com responsabilidade e respeito ao meio ambiente”, afirmou, em nota enviada pela Aiba.>

O levantamento é fruto do trabalho técnico realizado pelo Núcleo de Agronegócio da Aiba, com base em 140 amostras de campo coletadas nas cinco principais microrregiões produtoras do estado. Os dados foram avaliados e aprovados pelo Conselho Técnico-Consultivo da Aiba, presidido por Orestes Mandelli, que reforçou a credibilidade do estudo. “Trata-se de um levantamento criterioso, com base em metodologia consolidada, e os números refletem uma safra robusta e tecnicamente validada. O agricultor baiano está colhendo os frutos de um trabalho contínuo, baseado em conhecimento técnico, responsabilidade e adaptação às condições do campo”, declarou Mandelli.>

Oeste da Bahia se destaca pela produção de soja Crédito: Divulgação

O levantamento técnico é publicado no Boletim da Safra da Aiba e corrobora com os números divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). “A produtividade média de 68 sacas por hectare é um marco que consolida o avanço da agricultura na Bahia. Esse resultado é consequência direta do investimento em biotecnologia, agricultura de precisão, manejo integrado de pragas e do comprometimento do produtor com boas práticas. É importante destacar ainda o papel das condições climáticas favoráveis e da atuação preventiva do Programa Fitossanitário, com foco no controle da Ferrugem Asiática”, explica o gerente de Agronegócios da Aiba, Aloísio Júnior.>

Outro fator relevante para o bom desempenho da safra é o investimento contínuo em práticas agrícolas sustentáveis. O Sistema Plantio Direto na Palha (SPD) é uma das técnicas amplamente adotadas pelos produtores, promovendo melhorias no solo, contribuindo para a fixação de carbono e reduzindo a emissão de gases de efeito estufa. A irrigação sustentável também tem papel decisivo: a Bahia possui atualmente 334 mil hectares irrigados, um crescimento de 40% nos últimos dois anos, impulsionado por estudos do Potencial Hídrico do Urucuia — iniciativa coordenada pela Aiba, com apoio da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e do Governo do Estado.>

Safra de milho>

Além da soja, a colheita do milho também avança em ritmo acelerado na Bahia. A área plantada foi de 105 mil hectares, com uma produtividade média estimada em 187 sacas por hectare, totalizando cerca de 1,17 milhão de toneladas. Segundo Orestes Mandelli, o desempenho da cultura é resultado do investimento dos produtores em fertilidade do solo, bons híbridos e manejo fitossanitário eficiente.>