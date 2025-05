INOVAÇÃO

Braskem participa do Fórum Mundial de Economia Circular (WCEF)

Companhia promove sessões de aceleração no Cazoolo, lab de design de embalagens circulares

Donaldson Gomes

Publicado em 13 de maio de 2025 às 17:44

Laboratório de design de embalagens circulares daBraskem Crédito: Divulgação

A Braskem estará presente no Fórum Mundial de Economia Circular (WCEF), uma iniciativa global finlandesa, promovida pelo Fundo de Inovação Finlandês Sitra, em parceria com o CNI, Fiesp e Senai. O evento, que acontecerá entre os dias 13 e 14 de maio no Parque Ibirapuera, terá um estande da empresa para promover seu portfólio de produtos e soluções sustentáveis, como as marcas de resinas e químicos Wenew e I’m green™ bio-based e o Cazoolo, o lab de design de embalagens circulares da companhia, assim como as iniciativas com comunidades e o engajamento >

do consumidor. >

Além da presença no Fórum, que será exclusivo para convidados, nos dias 15 e 16 de maio, o tema economia circular será abordado em quatro sessões de aceleração promovidas pela Braskem, no formato presencial e online, no Cazoolo. “O WCEF é o maior evento global dedicado às discussões que apoiam a transição do modelo de economia linear para a circular. É muito importante marcar presença e reforçar a nossa posição nesta direção, mostrando casos concretos e de impacto”, afirma Fabiana Quiroga, diretora de Economia Circular da Braskem. “Além disso, no Lab, iremos aprofundar as discussões sobre o tema e focaremos principalmente nos desafios e nas oportunidades da indústria plástica, assim como incentivaremos o uso de embalagens circulares e produtos mais sustentáveis”, completa. >