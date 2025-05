SUSTENTABILIDADE

Braskem realiza a primeira venda de polietileno circular na América do Sul

Comercialização da resina, produzida a partir da reciclagem química, é feita para a Copobras que usará o material em embalagens flexíveis

Donaldson Gomes

Publicado em 28 de maio de 2025 às 17:48

Braskem desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico Crédito: Divulgação

A Braskem concluiu a venda de polietileno (PE) circular, produzido a partir da reciclagem química, para o Grupo Copobras. É a primeira vez que a petroquímica comercializa este tipo de resina circular na América do Sul. O material será utilizado pela Copobras para a produção de embalagens flexíveis no segmento de pet food. >

O PE circular da Braskem, assim como todos os demais produtos circulares da companhia, integra o portfólio Wenew, que busca alavancar ainda mais o conceito de economia circular dentro da cadeia produtiva da química e do plástico. A matéria-prima usada na produção desta resina circular foi fornecida pela Neste, empresa finlandesa de refino. Em 2024, as duas companhias assinaram um acordo para o fornecimento de matérias-primas circulares e bio-circulares voltado à produção de resinas e produtos químicos. >

“É o nosso primeiro case de reciclagem química na América do Sul. Tivemos a matéria-prima oriunda da parceria com a Neste, a nossa atuação na produção da resina circular e a venda para a Copobras. Esse é um grande marco da companhia na direção do desenvolvimento sustentável e da concretização da economia circular”, afirma Pier Pesce, gerente de desenvolvimento de negócios da Braskem na América do Sul. >

A circularidade por meio da reciclagem química já é reconhecida pela Anvisa e tal processo produz monômeros de alta pureza, sendo indistinguíveis dos monômeros originais de origem virgem. Portanto, os materiais estão em total conformidade com a regulamentação aplicável para serem usados, sem a necessidade de autorização específica, em embalagens que entram em contato direto com alimentos. Isso é um grande avanço e diferencial, pois destrava uma gama abrangente de novas aplicações nas quais a reciclagem mecânica tem dificuldades de suprir por questões técnicas e de regulamentação.>

Essa primeira venda na América do Sul concretiza as iniciativas da Braskem em prol da reciclagem química e na construção de um portfólio de produtos cada vez mais sustentáveis. Desde 2021, a companhia investe no tema, seja por meio de pesquisas para o desenvolvimento de tecnologias ou pela aquisição de matérias-primas circulares, produzidas via pirólise. Além disso, o PE circular, fornecido para o Grupo Copobras, possui certificação ISCC Plus, reiterando a qualidade e circularidade do produto.>

“O processo de desenvolvimento do PE circular da Braskem é de altíssima qualidade e temos muito orgulho de termos sido os primeiros a utilizar tal resina. Soluções como essas devem se tornar cada vez mais presentes no mercado para que consigamos garantir padrões sustentáveis para o setor como um todo. E esse é um caminho fundamental para atendermos as demandas dos consumidores e brand owners por mais sustentabilidade nos produtos”, afirma Morgana Bon, gerente Engenharia de Produto do Grupo Copobras. >

Desenvolvimento sustentável>

A estratégia de economia circular da Braskem está focada no desenvolvimento de produtos e soluções alinhados às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E isso inclui a criação de tecnologias e a comercialização de produtos oriundos da reciclagem mecânica e química, o que consolida a companhia em economia circular e expande o portfólio Wenew por meio de soluções que atendem às necessidades dos clientes.>