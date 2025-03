DIEESE

Cesta básica fica mais cara em Salvador e em outras 13 capitais no mês de fevereiro

Embora tenha subido de preço, a cesta básica em Salvador está entre as mais baratas (R$ 628,80)



Tharsila Prates

Agência Brasil

Publicado em 10 de março de 2025 às 17:45

Cesta básica Crédito: Fernando Frazão/ Arquivo Agência Brasil

O custo médio da cesta básica no mês de fevereiro subiu em 14 das 17 capitais brasileiras que são analisadas pela Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Apenas três capitais apresentaram queda no custo da cesta: Goiânia (-2,32%), Florianópolis (-0,13%) e Porto Alegre (-0,12%).>

As maiores elevações observadas entre os meses de janeiro e fevereiro ocorreram em Recife (4,44%), João Pessoa (2,55%), Natal (2,28%) e Brasília (2,15%). Embora tenha ficado mais cara, a cesta básica em Salvador está entre as mais baratas do país (R$ 628,80).>

Vilões>

Entre os maiores vilões para o aumento no preço da cesta estão o café, que subiu em todas as capitais pesquisadas, o tomate e o quilo da carne bovina de primeira. No caso do café, as altas variaram entre 6,66%, na capital paulista, e 23,81%, em Florianópolis.>

A cesta básica mais cara do país no mês de fevereiro foi a de São Paulo, com custo médio de R$ 860,53. Em seguida, estão as cestas do Rio de Janeiro (R$ 814,90), Florianópolis (R$ 807,71) e Campo Grande (R$ 773,95).>

Já nas regiões Norte e Nordeste do país, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores foram registrados em Aracaju (R$ 580,45), Recife (R$ 625,33) e Salvador (R$ 628,80).>