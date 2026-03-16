Inscrições para concurso com 200 vagas e salários de até R$ 7,4 mil são reabertas na Bahia

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Esther Morais
Publicado em 16 de março de 2026 às 10:37
As inscrições para o concurso público da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) foram reabertas e seguem disponíveis até 31 de março. O certame oferece 200 vagas para cargos de níveis técnico e superior, com salários que variam de R$ 2.924,39 a R$ 7.445,86.
O concurso havia sido suspenso temporariamente para ajustes no edital e agora retorna com cronograma atualizado. A seleção será organizada pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP).
Concurso da Adab passa por atualização
As oportunidades estão distribuídas entre dois cargos:
Fiscal Estadual Agropecuário: 160 vagas, com salário de R$ 7.445,86
Técnico em Fiscalização Agropecuária: 40 vagas, com salário de R$ 2.924,39
Para o cargo de fiscal, há vagas nas áreas de defesa sanitária animal, defesa sanitária vegetal e inspeção de produtos e subprodutos de origem animal. Já para técnico, é exigido curso técnico em áreas do setor agropecuário.
As inscrições devem ser feitas até 31 de março pelo site da banca organizadora. A taxa é de R$ 190 para Fiscal Estadual Agropecuário e R$ 120 para Técnico em Fiscalização Agropecuária
As provas estão previstas para 24 de maio de 2026 e serão aplicadas nas cidades de:
Salvador
Juazeiro
Barreiras
Vitória da Conquista
Teixeira de Freitas
A seleção contará com prova objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Para o cargo de fiscal também haverá avaliação de títulos.
A prova objetiva terá 80 questões, distribuídas entre Língua Portuguesa, Informática, Legislação e Conhecimentos Específicos. Os locais de prova devem ser divulgados em 14 de maio.