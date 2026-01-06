EMPREGOS E SOLUÇÕES

Baianos podem participar de cursos gratuitos do Santander sobre Inteligência Artificial em parceria com a Google

Cursos “IA Prática para Marketing” e “Domine IA com Gemini” abordam o uso de ferramentas de inteligência artificial do Google aplicadas a estratégias de marketing, análise de público e desenvolvimento de projetos profissionais

Carmen Vasconcelos

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 20:14

A iniciativa é 100% online, gratuita e oferece certificado de conclusão, sendo aberta ao público a partir de 16 anos Crédito: SHUTTERSTOCK/Reprodução

O Santander, em parceria com a Google, lança dois novos programas gratuitos que exploram o uso prático da Inteligência Artificial por meio da tecnologia Gemini. As trilhas “IA Prática para Marketing” e “Domine IA com Gemini” foram desenvolvidas para capacitar estudantes e profissionais a compreender e aplicar a IA em diferentes contextos, desde a criação de campanhas e análise de dados no marketing digital até a automação de tarefas e aumento da produtividade no dia a dia.

“Os cursos ensinam, na prática, como usar a inteligência artificial para criar, aprender e trabalhar de novas maneiras. Com a Google, o Santander amplia o acesso a ferramentas que impulsionam o desenvolvimento profissional para o mercado de trabalho” afirma Carolina Learth, head de Plataformas Globais do Santander.

Google: IA prática para Marketing

O “IA prática para Marketing” apresenta as ferramentas automatizadas para que os participantes aprendem a dominar recursos como NotebookLM, Gemini e Google Analytics 4 (GA4) para aplicar o conhecimento em estratégias de campanha de marketing, identificação de público-alvo e geração de conteúdo relevante. Durante a formação, os alunos irão criar comandos eficazes com a ferramenta Performance Max, que complementa as campanhas de pesquisa com base em palavras-chave.

Google: Domine IA com Gemini

A trilha “Domine IA com Gemini” propõe uma imersão prática no universo da Inteligência Artificial, mostrando como a tecnologia está presente no cotidiano e no ambiente profissional. O participante aprenderá sobre o assistente de IA Gemini e suas funcionalidades multimodais (texto, imagem, áudio e código) e como utilizá-lo para criar conteúdo, automatizar tarefas e desenvolver projetos criativos. O curso passa por temas como o uso responsável e ético da IA e ensina como integrar os aplicativos do Google Workspace e o funcionamento das versões avançadas do Gemini Deep Research e o Gen AI Studio.

A iniciativa é 100% online, gratuita e oferece certificado de conclusão, sendo aberta ao público a partir de 16 anos. Para participar, basta realizar o cadastro na plataforma Santander Open Academy e acessar o link . Não é necessário ser correntista do banco nem ter conhecimento prévio, apenas vontade de aprender e se desenvolver profissionalmente.