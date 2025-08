EMPREGOS E SOLUÇÕES

Banco de Currículos faz intermediação entre profissionais e o mercado publicitário baiano

Santander e Yduqs estão com os programas de trainees abertos

Carmen Vasconcelos

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 06:00

Sinapro tem banco de currículos >

O Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia disponibiliza um Banco de Currículos voltado a profissionais e estudantes interessados em atuar no mercado publicitário baiano. O cadastro está disponível para áreas como Marketing, Atendimento, Administrativo, Financeiro, Direção de Arte, Mídia, Social Media, Planejamento, Design Gráfico, entre outras. Os interessados podem realizar o cadastro no site do Sinapro-Bahia (https://sinaprobahia.com.br/cadastro-de-curriculos) ou podem enviar o currículo por e-mail para diana.navarro@sinaprobahia.com.br. >

Santander: vaga para trainee 2026 >

O Santander abriu inscrições para o Programa de Trainee 2026. Os trainees receberão mentoria de executivos(as) e aqueles que tiverem performance destacada, viverão uma experiência internacional. Os benefícios incluem vale alimentação/refeição e transporte, auxílio creche/babá, assistência médica, odontológica e salário de até R$ 9,2 mil. As vagas são direcionadas a profissionais graduados entre dezembro/2022 e dezembro/2025, e que sejam do campo de atuação STEM (ciências, tecnologia, engenharia e matemática). >

Conhecimento do idioma inglês avançado e experiência profissional anterior serão considerados diferenciais. Os candidatos poderão se inscrever até 01/09/2025 pelo link https://www.santander.com.br/hotsite/traineesantander.>

Yduqs exclusivo >

As inscrições para a quinta edição do Programa de Trainee da Yduqs, exclusivo para pessoas negras (pretas e pardas), já estão disponíveis. As inscrições para o Trainee Yduqs 2026 poderão ser realizadas até o dia 31.08.2025, no site https://traineeyduqs.gupy.io/. O programa é destinado a concluintes ou recém-formados, entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025, de qualquer área de formação e região do Brasil, que possam residir no Rio de Janeiro. >

Tenda em Salvador >

Com oportunidades em diferentes áreas e níveis de experiência, a Construtora Tenda está com mais de 70 vagas abertas em quatro cidades brasileiras: São Paulo, Salvador, Goiânia e Atibaia (SP). Inscrições até o dia 10 de agosto de 2025, pelo WhatsApp (11) 99857-4004. >

Anote aí >