Brasil se destaca com o número de empreendedores jovens, possuindo a 4ª maior taxa de empreendedorismo inicial

COO do Cebrac cita 6 principais competências necessárias para empreender no Brasil

Da Redação

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 09:00

O Brasil é conhecido por ter uma alta taxa de empreendedorismo jovem, ocupando a 4ª posição entre 53 países no que diz respeito a negócios com até 3,5 anos de existência. Crédito: DIVULGAÇÃO

O interesse em empreender no Brasil está crescendo, especialmente entre os jovens que buscam independência financeira, qualidade de vida e são impulsionados pela inovação e criatividade. De acordo com uma pesquisa do Sebrae, dos empreendedores com até 24 anos, que incluem universitários e recém-formados, 80% já haviam considerado iniciar um negócio próprio antes dos 18 anos.

De acordo com a pesquisa, o Brasil é conhecido por ter uma alta taxa de empreendedorismo jovem, ocupando a 4ª posição entre 53 países no que diz respeito a negócios com até 3,5 anos de existência.

“Muitos jovens buscam investir em um negócio próprio para preservar seu estilo de vida. A geração Z está moldando o mundo dos negócios com uma mentalidade empreendedora distinta. Muitos membros dessa geração demonstram uma paixão por inovação e empreendedorismo desde cedo, buscando empreendimentos que estejam alinhados com seus propósitos e que considerem aspectos sustentáveis ou sociais”, explica Rogério Silva, COO do Cebrac (Centro Brasileiro de Cursos).

O franqueado do Cebrac de Guarapuava, Paraná, Willian Godoy, compartilha suas experiências sobre empreender. “Sempre sonhei em empreender em algo próprio. Após muito estudo e dedicação para o aperfeiçoamento profissional, abri meu próprio negócio. O desafio exige resiliência, e manter-se atualizado sobre as tendências do mercado é fundamental para o sucesso”, disse Willian, que inaugurou a unidade em 2020, aos 31 anos.

No caminho das tendências, o Cebrac inova com um novo modelo compacto de franquia, ideal para quem deseja começar a empreender ou atuar em cidades menores. Um modelo de investimento mais enxuto “que cabe no bolso”, apresentando um investimento inicial de R$ 251 mil, com um faturamento médio mensal de R$ 130 mil e uma lucratividade média de 25%, e requer uma equipe de 8 colaboradores, incluindo o franqueado.

Neste contexto, Rogério Silva cita 6 principais competências necessárias para empreender no Brasil:

Se identificar com a área de gestão: é fundamental gostar de pessoas e ter habilidades de gestão, ou buscar aprimoramento nessa área, para construir e liderar uma equipe que caminhe com você em direção aos objetivos da empresa;

Se interessar por desafios: são os momentos instáveis que fortalecem a trajetória empreendedora e geram histórias de superação;

Ser resiliente: como empreendedor, você pode enfrentar imprevistos ou eventualidades relacionadas à economia ou à saúde. É importante não desistir ao primeiro obstáculo;

Ser criativo e visionário: um jovem empreendedor está sempre atento às tendências, buscando ajustar seu negócio conforme o ritmo da tecnologia, a velocidade da informação e os interesses de seus clientes;

Aproveitar as oportunidades: manter contato com pessoas do mesmo ramo, mesmo que concorrentes, ou participar de eventos pode levar a descobertas incríveis. A partir das histórias de outros, é possível encontrar inspiração para criar novas estratégias para o seu negócio;

Ter responsabilidade: com uma visão 360 graus, é essencial não apenas observar todos os departamentos da empresa, mas também ter um planejamento organizado. Isso assegura que todas as áreas funcionem de forma equilibrada e eficiente.

