BRAVA Energia lança primeiro Programa de Estágio

As inscrições vão até o dia 09/02 e podem ser feitas pelo portal de vagas da empresa

A BRAVA Energia, uma das principais companhias independentes de óleo e gás do país, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio BRAVA Acelera no Rio de Janeiro/RJ e em Mossoró/RN. As inscrições vão até o dia 09/02 e podem ser feitas pelo site Link

