Cinco dicas para mandar bem como Jovem Aprendiz

Especialista da Companhia de Estágios dá conselhos para ter aproveitamento máximo do programa, pensando no futuro da carreira

Publicado em 23 de julho de 2024 às 09:00

Os conselhos servem para alcançar o aproveitamento máximo do programa, pensando no futuro da carreira Crédito: Shutterstock

No mês de maio, o Brasil registrou 602.671 jovens aprendizes contratados, conforme o Ministério do Trabalho e Emprego. Foi o maior número da série histórica, desde que passou a ser regulamentado no ano 2000. O programa Jovem Aprendiz no Brasil é uma iniciativa destinada a jovens entre 14 e 24 anos, que visa proporcionar uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho.

O programa junta a vivência dos estudantes nas empresas com aulas teóricas das instituições de ensino parceiras. Os jovens aprendizes passam um tempo trabalhando em empresas, onde ganham habilidades e conhecimentos práticos que completam a formação escolar. Assim, o programa ajuda no desenvolvimento profissional dos jovens, criando uma base sólida para futuras oportunidades de emprego e carreira.

Para que essas experiências sejam ainda mais positivas, Bruna Tamires Nascimento, Gerente do Programa de Aprendizagem da Companhia de Estágios, líder no Brasil em recrutamento, seleção e gestão de estagiários, trainees e jovens aprendizes, apresenta a seguir algumas dicas para que você ingresse com mais assertividade no mercado de trabalho.

Foco total na comunicação e no aprendizado

Um dos maiores desafios enfrentados pelos jovens aprendizes é a falta de experiência e as dificuldades de comunicação dentro das empresas. Bruna destaca a importância de desenvolver habilidades de comunicação como parte essencial do aprendizado. "A comunicação é um dos pontos mais fortes para se desenvolver no escopo do aprendizado", explica.

"Os jovens devem sempre perguntar ao gestor, se atentar às informações da empresa e aprender a se comunicar com diferentes departamentos, como RH e equipes de apoio."

Para isso, a dica é desenvolver sua habilidade de comunicação, já que é essencial para o seu aprendizado. Pergunte sempre ao gestor, preste atenção nas informações da empresa e aprenda a se comunicar com diferentes departamentos, como RH e equipes de apoio.

Aprenda com a fase de integração e com o curso teórico

Fique atento aos detalhes da fase de integração e procure sempre maneiras de melhorar. Dedique-se tanto ao aprendizado na empresa quanto no curso teórico. Lembre-se de que ambas são avaliadas e fundamentais para a sua avaliação final pela empresa.

“Muitos aprendizes acreditam que apenas desempenhar bem a prática é suficiente, mas o programa exige um bom desempenho em ambas as áreas. As atividades são avaliadas com notas e desempenhos, sendo fundamentais para a avaliação final pela empresa”, diz a especialista.

Procure se engajar e aprender com diferentes profissionais

Bruna aconselha os jovens a aproveitarem todas as chances de aprendizado dentro da empresa, incluindo a participação nos chamados job rotations, que fazem parte do programa e consistem em periodicamente mudar os colaboradores de áreas dentro da mesma organização. O objetivo principal dessa prática é diversificar as habilidades dos funcionários, aumentar o conhecimento sobre diferentes áreas da empresa e promover um entendimento mais abrangente das operações do negócio. Além disso, a rotação de funções pode ajudar a identificar talentos ocultos, reduzir o tédio e a monotonia, aumentar a motivação e o engajamento.

“O programa Jovem Aprendiz é feito justamente para expandir o conhecimento dos jovens e apresentá-los a mais funções e opções no mercado de trabalho. É o momento de perguntar e de conhecer. Mostrar engajamento e disposição para aprender, ser flexível e conversar com gestores são atitudes que podem fazer a diferença", destaca.

Invista no desenvolvimento profissional e pessoal

Uma boa estratégia durante o programa é tentar ir atrás do que te interessa, se aprofundar em temas e atividades que despertam seu interesse e podem te ajudar a descobrir a sua vocação. Se possível, participe de treinamentos, cursos e workshops oferecidos pela empresa. Ao final do programa, você sairá com um diploma de conclusão na ocupação escolhida e uma bagagem enriquecedora no currículo. Algumas empresas oferecem trilhas de desenvolvimento para os aprendizes, preparando-os ainda mais para o mercado de trabalho. É o momento certo para vivenciar todos os aprendizados que se apresentam.

Aprenda a se comprometer

Cumprir as regras do programa, ser responsável, pontual e criativo são qualidades que irão te destacar durante o programa. Comprometer-se com tarefas e entregá-las dentro do prazo fazem com que você conquiste a confiança dos demais profissionais, o que é muito importante para formar uma rede de contatos profissionais mais sólida, que poderá auxiliar a encontrar vagas de trabalho e de educação no futuro. O jovem também lida com a oportunidade de aprender a gerir seu salário, economizando quando possível em prol de objetivos maiores.

