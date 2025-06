OPORTUNIDADES

Com mais de 18 mil vagas, cursos técnicos gratuitos na Bahia inscrevem até 3 de julho

Vagas estão disponíveis em 171 municípios; sorteio será realizado em 4 de julho

A Secretaria da Educação da Bahia ampliou o prazo para as inscrições nos cursos técnicos de nível médio oferecidos pela rede estadual. Os interessados agora têm até o dia 3 de julho para se candidatar por meio do Portal da Educação www.educacao.ba.gov.br. >

São 18.550 vagas distribuídas em 238 escolas, localizadas em 171 municípios de todos os 27 Territórios de Identidade do estado. O processo seletivo será realizado por sorteio eletrônico no dia 4 de julho, com divulgação dos resultados na mesma data.>