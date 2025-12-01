EMPREGOS E SOLUÇÕES

Concurso Caixa: engenheiros e arquitetos de olho no salário de R$ 16,4 mil

Especialista alerta que a chave da aprovação está em dominar a teoria específica e não apenas a prática profissional

Carmen Vasconcelos

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 06:00

Estratégia vencedora para o concurso da Caixa: não cometa o erro de subestimar a teoria específica, alerta professor Crédito: Shutterstock/rafaelnlins/Reprodução

O concurso da Caixa Econômica Federal (CEF) para carreiras profissionais (Engenheiros, Arquitetos e Médicos do Trabalho) entra em sua fase final de inscrições, que se encerram em 8 de dezembro de 2025. Com 184 vagas imediatas e 552 para Cadastro Reserva, a Fundação Cesgranrio será a responsável por selecionar os candidatos.

Os aprovados terão direito a benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados (PLR), auxílio-alimentação e vale-transporte.

Com as provas previstas para 1º de fevereiro de 2026, a preparação exige foco e atenção às especificidades do edital. O edital já passou por duas retificações, então, os candidatos devem conferir a versão mais recente do documento, especialmente os engenheiros eletricistas, pois a nomeclatura foi ajustada.Os engenheiros de segurança do trabalho precisam levar em sonsideração que a exigência de carga horária mínima (360h) para a especialização foi removida, mas o registro no Conselho de Classe (CREA/CAU) e a pós-graduação permanecem obrigatórios.

Diante do alto nível e da concorrência esperada, o professor Beto Fernandes, do Gran Concursos, oferece um alerta crucial para os candidatos de nível superior: não confie apenas no seu conhecimento prático.

A principal causa de reprovação neste tipo de certame reside nas disciplinas específicas. Segundo o professor, o candidato da área técnica, por já possuir graduação e experiência, tende a focar apenas nas matérias básicas, negligenciando a teoria que será cobrada na prova.

"A principal dica é: não confie no seu conhecimento prático em relação à área do seu concurso. Você precisa se dedicar às matérias básicas, mas dando atenção especial aos tópicos do conteúdo específico da sua formação," afirma Beto Fernandes.

Com 40 questões de Conhecimentos Específicos (mais de 57% da prova objetiva), o domínio teórico é a chave para a aprovação.

Estilo Censgranrio

?A banca Cesgranrio possui uma característica marcante: em vez de concentrar 80% das questões em 20% do conteúdo (parâmetro 80-20), ela tende a abordar a maioria dos tópicos do edital, porém com menor profundidade.

Para se preparar, o professor recomenda:

Conhecimentos Básicos (30 questões): O candidato tem um bom caminho ao utilizar as provas anteriores da Caixa (2024, 2023, 2021) para mapear o que a banca costuma cobrar.

Conhecimentos Específicos (40 questões): Fique atento às atribuições do cargo e aos tópicos do programa que se correlacionam com a atividade da Caixa. Avaliação Imobiliária, por exemplo, é um tema central para o banco e, provavelmente, estará na prova.

Para otimizar o estudo de temas vastos, o professor sugere o uso de Inteligência Artificial: "Mais importante do que esgotar todo o assunto, é o aluno ter uma noção básica sobre cada um dos itens do edital", ensina.

Ferramentas como o NotebookLM (Google) ou o ChatGPT podem ser utilizadas para gerar resumos, mapas mentais e flashcards a partir de PDFs ou anotações do candidato, garantindo que ele tenha contato com cada tópico exigido.

Com a prova objetiva e a discursiva sendo realizadas no mesmo dia (total de 4 a 5 horas), a administração do tempo é decisiva. Beto Fernandes sugere a seguinte metodologia: na primeira rodada, leia a prova toda, resolva de imediato as questões que tiver segurança.

Marcação: Marque com um asterisco as questões que exigem mais tempo e com uma interrogação aquelas que você não sabe.

Redação: Após 1h a 1h30 de prova, faça a redação e deixe-a "descansando" (em rascunho).

Na segunda rodada, retorne às questões marcadas com asterisco. Na revisão final, quando faltar cerca de duas horas para o fim, revise e passe a redação a limpo.

Estratégia

O professor Beto Fernandes sugere que todas as questões respondidas sejam passadas para o gabarito definitivo quando faltarem 30 minutos, evitando o desespero final.

O professor Beto Fernandes, do Gran Concursos, diz: não confie no seu conhecimento prático em relação à área do seu concurso Crédito: Divulgação

O professor estima que a nota de corte para este concurso, com peso 1 em ambas as partes, deve ficar entre 70% a 80%.

Outra dica valiosa é não negligenciar as disciplinas básicas. "O candidato não pode abrir mão de estudar Inglês e Probabilidade e Estatística. O inglês cobrado é, em sua maioria, de interpretação de texto e a estatística será cobrada em um nível inferior ao visto na graduação, sendo fácil de revisar", orienta.