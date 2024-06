EMPREGOS E SOLUÇÕES

Confira dicas para manter uma equipe motivada no home-office

Os modelos híbrido e remoto trouxeram desafios a mais no quesito motivação, mas ações dos gestores ajudam a superá-los

Da Redação

Publicado em 11 de junho de 2024 às 09:00

A lexibilidade de horários e espaços é um dos principais atrativos do home office Crédito: Shutterstock

O modelo híbrido encantou e se tornou o favorito dos trabalhadores ao redor do mundo, tendo como seus principais chamarizes a flexibilidade de horários e espaços. Tanto que, segundo a pesquisa Trabalho Híbrido e Remoto nas Organizações, da Think Work Lab, apenas 4% das respostas foram positivas sobre voltar 100% para o presencial. Ainda em alta entre os brasileiros, o formato de trabalho não presencial é preferido por 58% dos entrevistados de uma pesquisa realizada pela Pluxee, líder mundial em serviços de qualidade de vida. Com esses dados apresentados, é importante ter ações que visam manter o equilíbrio, o bem-estar e a produtividade dos funcionários. Para isso, confira aqui algumas dicas que ajudarão a criar um ambiente conciso e focado, sem abrir mão do trabalho a distância.

Não deixar de lado os encontros presenciais

Muitas ideias e atividades fluem melhor quando estão todos juntos, por isso, ter a equipe completa no mesmo ambiente, faz a diferença em momentos específicos. O ideal é reservar as atividades mais importantes para serem feitas pessoalmente e em grupo, porém, isso deve sempre estar bem especificado no calendário. Dessa maneira, a equipe manterá o foco no que deve ser feito em grupo e terá a liberdade para realizar as entregas individuais.

Dar atenção aos horários

A flexibilidade de horários é um dos pontos mais importantes nesse método de trabalho. Afinal, permitir com que cada funcionário realize suas funções no horário que melhor lhe atende, o ajuda a alavancar sua produtividade. Ao mesmo tempo em que é importante que tarefas fixas, como reuniões, tenham horários estabelecidos e acessíveis a todos, assim, funções vitais são definidas previamente, enquanto cada um tem liberdade para realizar seu trabalho no próprio tempo.

Manter o contato e a escuta ativa

Independentemente da localidade, o contato com o funcionário deve ser sempre o mais próximo possível, afinal, cada um possui um perfil e atingirá o auge de sua produtividade de maneiras diferentes. Conversar sempre por meio de feedbacks positivos ou negativos e ouvir com cuidado e atenção a cada um dará um panorama de como cada um é e funciona. Isso será de grande valia, já que o processo humanizado e de contato próximo torna o trabalho mais confortável e consequentemente, mais produtivo.

Utilizar aplicativos colaborativos

Para facilitar a rotina, diversos aplicativos e ferramentas de uso em grupo estão disponíveis, desde organizadores de tarefas como o Trello, Asana e o Monday, até plataformas de brainstorming como o MindMapping, Miro e MindMeister. Esses aplicativos oferecem uma visualização completa dos afazeres de cada um, ou das ideias que foram trazidas à tona em um momento específico, tornando assim o trabalho em grupo ainda mais colaborativo e de fácil entendimento para todos os participantes, sincronizando todas as funções em um só lugar.

Oferecer recompensas para metas e objetivos atingidos

Todos gostam de ter seu trabalho reconhecido e valorizado e um bom método de fazer isso é implementando metas e recompensando, individual ou coletivamente, quem as atingir, podendo assim manter os níveis de produtividade e motivação. Mas é válido pontuar que metas inalcançáveis podem ter o efeito reverso, causando estresse e desgaste interno.

Oferecer benefícios

Benefícios são aliados poderosos quando se fala em manter produtividade. O funcionário que possui qualidade de vida tende a ter melhores entregas, ser mais satisfeito com a empresa e ter um melhor engajamento. Um estudo da Pluxee destacou a importância do auxílio home office para trabalhadores. Do total de entrevistados, 23% defendem a ideia quando o trabalho é híbrido; 43% quando é 100% home office; e 29% no modelo anywhere office. A pesquisa também demonstrou a preferência dos trabalhadores quanto aos formatos totalmente virtuais ou híbridos: 58%. ‎ ‏ Apesar do benefício ser considerado importante para os entrevistados, ele não é uma realidade para a maioria dos trabalhadores. A pesquisa apontou que apenas 6% dos participantes, de fato, recebem o benefício.Os novos modelos de trabalho podem trazer desafios à produtividade, porém, eles podem ser contornados com o uso de técnicas e táticas conhecidas há muito tempo que, caso utilizadas diariamente, tendem a manter a equipe motivada e consequentemente mais produtiva em qualquer um dos modelos, principalmente no híbrido e remoto.

