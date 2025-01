EMPREGOS E SOLUÇÕES

Conheça as 7 principais habilidades que o mercado de trabalho espera em 2025

Transdisciplinaridade, conexão e gestão de aprendizado podem ser imprescindíveis para o profissional do futuro

Carmen Vasconcelos

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 06:00

As inúmeras mudanças no mercado vêm acompanhadas de novos formatos de atuação e exigências Crédito: SHUTTERSTOCK/REPRODUÇÃO

Acompanhar as constantes mudanças do mundo corporativo pode não ser tão simples e requer atenção daqueles que visam aperfeiçoar seus conhecimentos, conquistar um novo cargo, ou até mesmo seguir o caminho do empreendedorismo. De acordo com um levantamento realizado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OECD), a estimativa mundial é que 1,1 bilhão de postos sejam radicalmente transformados na próxima década em função da evolução tecnológica, o que revela a necessidade de atualização e adaptação dos profissionais.

Segundo Ricardo Rocha, CEO da acaso, empresa com foco em futuro do trabalho, as inúmeras mudanças no mercado ao longo das décadas vêm acompanhadas de novos formatos de atuação e exigências, sobretudo dos modelos organizacionais skill-based, focados na gestão e no desenvolvimento de talentos centrado em habilidades. “As tecnologias vão demandar uma mudança radical que exige capacitação profissional para lidar com novas ferramentas. Mas, para além disso, é preciso desenvolver habilidades intrínsecas dos seres humanos, que na era da IA estarão no centro de tudo", explica o executivo.

Pensando neste cenário, a acaso lista as sete habilidades para o futuro do trabalho:

Transdisciplinaridade

Promovendo a integração de diferentes áreas, a transdisciplinaridade estimula soluções inovadoras e eficazes para problemas complexos, favorecendo a colaboração entre equipes diversas. Além disso, contribui para a adaptação em ambientes de constante mudança e supera as limitações de conhecimento ao permitir a criatividade e flexibilidade nas ações.

Inteligência Artificial e engenharia de prompt

Fundamentais para desenvolver habilidades no trabalho, permitem otimizar processos e oferecer soluções mais rápidas e precisas. A IA automatiza tarefas repetitivas, otimizando o tempo voltado para atividades mais estratégicas, enquanto a engenharia de prompt aprimora a interação com sistemas baseados em IA, maximizando sua eficiência. Juntas, essas ferramentas melhoram a tomada de decisões, gestão de tempo e a personalização de soluções.

Aprendizado ágil e gestão de aprendizado

Crucial para o desenvolvimento de habilidades, pois promove adaptação rápida a novas situações e mudanças no ambiente de trabalho. Essa abordagem consiste em ciclos curtos de aprendizagem e feedbacks, além de incentivar a colaboração e o trabalho em equipe.

Empatia e escuta ativa

Essenciais para a compreensão e o fortalecimento dos relacionamentos em uma empresa, a empatia e a escuta ativa ajudam a criar um ambiente de confiança e respeito, onde as pessoas se sentem valorizadas e compreendidas. A escuta ativa permite identificar necessidades e resolver conflitos de forma eficaz, enquanto a empatia contribui para uma comunicação mais assertiva e colaborativa, o que melhora a produtividade, a motivação e o clima organizacional.

Capacidade de se conectar

Mais conhecido como networking, que é a capacidade de criar relacionamentos sólidos que facilitam a troca de ideias e o compartilhamento de conhecimentos, resultando em soluções mais eficientes. Ao se conectar com colegas, líderes e clientes, o profissional amplia sua rede de apoio e recursos.

Autoconhecimento

Permite identificar os pontos fortes e as áreas de melhoria, ajudando na tomada de decisões mais conscientes. O autoconhecimento favorece o desenvolvimento pessoal e profissional, aumentando a confiança e a assertividade. Ao compreender melhor suas emoções e valores, o profissional consegue gerenciar o estresse e os desafios na carreira.

Adaptabilidade e flexibilidade

Estar aberto às mudanças no ambiente e no formato de trabalho é uma forma de estar preparado para lidar com imprevistos. A pandemia de Covid-19 e o crescimento acelerado da Inteligência Artificial foram exemplos de cenários inesperados que trouxeram a necessidade da readequação de hábitos, dentre eles, profissionais.

