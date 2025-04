EMPREGOS E SOLUÇÕES

Cultura empreendedora e inovação são focos no Hub Day em Salvador

VLI, Senai e PwC Brasil abrem programas de estágio com oportunidades locais e nacionais

Carmen Vasconcelos

Publicado em 28 de abril de 2025 às 06:00

Hub Day: inovação e negócios >

Amanhã, 29, o Hub Salvador, um dos principais polos de inovação do Norte e Nordeste, promove o Hub Day, um evento gratuito voltado para a celebração do seu aniversário e fortalecimento do ecossistema empreendedor local. A iniciativa reunirá startups, empreendedores, investidores e parceiros no espaço do Hub, localizado no Comércio. O evento é gratuito, mas os interessados devem se inscrever previamente pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/hub-day/2929968 . A programação é plural e voltada à ação. >

VLI abre mais de 100 vagas de estágio >

A VLI – companhia de soluções logísticas que opera ferrovias, portos e terminais – abriu as inscrições para seu Programa de Estágio 2025.Ao todo são mais de 100 vagas para estudantes de todos os cursos superiores e ensino técnico.Os selecionados atuarão a partir de agosto em diversas localidades onde a companhia atua por meio da Ferrovia Centro-Atlântica e tramo norte da Ferrovia Norte Sul (FNS), além de terminais portuários e intermodais instalados em regiões estratégicas do país. Os interessados devem se inscrever até dia 15 de maio no site www.vli-logistica.com.br/estagio-2025/ e o processo seletivo será totalmente digital. As oportunidades são para os estados da Bahia, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Sergipe e Tocantins.>

Nova Geração 2025 >

A PwC Brasil está com inscrições abertas para a Nova Geração PwC 2025, nas áreas de Auditoria e Asseguração. O programa busca estudantes universitários(as) e/ou recém-formados(as) e as pessoas interessadas podem candidatar-se, até 19 de maio, no https://bit.ly/3ELwBa8. Há vagas abertas em São Paulo, Barueri, Belo Horizonte, Rio de Janeiro; Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Maringá; Brasília, Goiânia; Salvador, Recife e Fortaleza. >

SENAI:112 mil vagas >

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com 112.387 vagas abertas em cursos gratuitos e pagos em várias unidades da federação e no Futuro.Digital, marketplace do SENAI. Para saber mais, acesse: https://www.futuro.digital/>

Anote aí >