Dez empresas estão com inscrições abertas para programas de estágio

Oportunidades são para os estados de Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

Carmen Vasconcelos

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 20:05

Ardagh, Corteva, IFF, Banco ABC, Epson, Indovinya, Ultragaz, Wabtec, Seguros Unimed e Clariant estão com as inscrições abertas para seus programas de estágio de 2026. Há vagas em diversos municípios como São Paulo/SP, Barueri/SP, Curitiba/PR, Juazeiro/BA, Salvador/BA, Vitória da Conquista/BA, Camaçari/BA, Sete Lagoas/MG, Manaus/AM, Rio de Janeiro/RJ, Porto Alegre/RS, Esteio/RS, Palhoça/SC, entre outros.

Os programas oferecem bolsa-auxílio, além de benefícios robustos como Gympass/Wellhub, Convênio médico e odontológico, refeitório no local e trilhas de desenvolvimento.

Os processos seletivos são conduzidos pela Companhia de Estágios, líder em recrutamento e seleção de estagiários, trainees e jovens aprendizes. Confira os detalhes sobre cada programa.

ARDAGH

A Ardagh Metal Packaging (AMP), uma das líderes globais na produção e venda de embalagens de alumínio para bebidas, com 3 unidades de produção no Brasil e um escritório localizado em São Paulo, está recrutando estudantes para o Programa Crescer Estágio 2026.

**Cidades e estados onde são as vagas:**

As vagas são para as cidades de Alagoinhas/BA, Jacareí/SP, Manaus/AM e São Paulo/SP (remoto às sextas-feiras). Os futuros estagiários devem ter disponibilidade para estagiar das 8h às 15h ou das 9h às 16h e poderão atuar em áreas da empresa como Comunicação, Materiais, Produção, Qualidade Corporativa - JCR e Sustentabilidade.

Para participar do processo seletivo os seguintes cursos são elegíveis: Administração, Comunicação Social, Contabilidade, Engenharias, Engenharia Ambiental, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química, Jornalismo, Logística, Publicidade e Propaganda, Marketing e Relações Públicas. É necessário ter previsão de formação entre junho de 2027 e dezembro de 2028. Conhecimento no Pacote Office Intermediário é também exigido.

Entre os benefícios oferecidos estão Plano de saúde,,Refeitório no local ou vale-refeição (a depender da localidade), Auxílio transporte (VT, Transporte Flex, estacionamento ou fretado), Seguro de vida, Wellhub, Programa de Apoio ao Colaborador (PAC), Programa de idiomas gratuito, Licença maternidade e paternidade estendida, Programa de Educação Corporativa, Ambulatório médico, Grupos de afinidade, Vestiários e Bicicletário.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 20/11

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/ardagh/

CORTEVA AGRISCIENCE

A Corteva Agriscience, que atua no setor de sementes, defensivos agrícolas e biológicos, está com inscrições abertas para a mais nova edição do seu Programa de Estágio. Estão disponíveis 79 vagas em 9 estados do país, além do Distrito Federal: SP, MT, GO, BA, TO, MG, RS, MS e PR. O estágio tem início previsto para fevereiro de 2026.

As oportunidades estão abertas para estudantes de diversos cursos de graduação, como Agronomia, Biotecnologia, Engenharia Química, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental, Marketing, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Ciências Políticas, Relações Públicas, Comunicação, Design Gráfico, Administração, Economia, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Tecnologia da Informação, entre outros.

Os estudantes de Agronomia e cursos correlatos poderão atuar em áreas como Comercial, Comercial de Campo, Pesquisa & Desenvolvimento, Produção de Sementes e Proteção de Cultivos, entre outras. A carga horária de estágio nessas áreas é de 8h/dia, 40 horas semanais, com período mínimo de seis meses, e possibilidade de renovação.

Já para os outros cursos de graduação, as posições estão em setores corporativos, como Marketing, Comunicação, CRM, Atendimento ao Cliente, Engenharia, Excelência Industrial, Licenciamento, Finanças, Inteligência de Mercado, Compras,Tecnologia da Informação, Segurança do Trabalho, Segurança Corporativa, Supply Chain entre outras. Nestas áreas, o estágio tem duração de até dois anos, com carga horária de 6h/dia, 30 horas semanais.

A empresa oferece diversos benefícios para apoio ao desenvolvimento do estudante durante o Programa de Estágio. Além de bolsa auxílio, os estagiários contam com assistência médica e odontológica, subsídio farmácia, auxílio transporte, auxílio refeição, auxílio internet, seguro de vida, Wellhub e apoio assistencial psicológico, jurídico e financeiro.

Bolsa-auxílio: para carga horária de 6 horas por dia é de R$ 2.200 e para carga horária de 8 horas por dia é de R$ 2.920

Prazo de inscrição: 16/11

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/corteva/

IFF (International Flavors & Fragrances)

A IFF (International Flavors & Fragrances), empresa líder global em soluções de sabor, fragrância, ingredientes e biociência, com presença em cerca de 65 países e mais de 22 mil funcionários, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio IFF 2026.1.

Para participar, é necessário ser estudante de cursos de graduação como Administração, Engenharias, Marketing, Publicidade e Propaganda, Química, Economia e áreas correlatas, com previsão de conclusão entre fevereiro de 2027 e fevereiro de 2028. É requisitado também ter conhecimento em inglês e pacote Office intermediário.

As oportunidades do programas são para estagiar 6 horas/dia (um total de 30 horas semanais) em cidades como Barueri/SP, Esteio/RS, Pirapozinho/SP, Rio de Janeiro/RJ e Taubaté/SP. O modelo de trabalho pode ser híbrido (2 a 3 vezes por semana na empresa) ou presencial.

Entre os benefícios oferecidos estão Bolsa-auxílio (a depender da localidade), Vale-refeição, Vale-transporte ou Fretado (a depender da localidade), Convênio médico e odontológico, Auxílio-farmácia, Curso de inglês e espanhol, Day off no dia do aniversário, Seguro de vida, Auxílio home office (R$ 100,00), Wellhub, Wellz (plataforma de saúde mental) e Refeitório no local(a depender da localidade).

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 16/11

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/iff/

BANCO ABC BRASIL

O Banco ABC Brasil está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026. A iniciativa busca atrair e desenvolver jovens talentos que desejam iniciar sua trajetória profissional em um banco em crescimento e com forte cultura de desenvolvimento humano.

O programa é voltado para estudantes de cursos de graduação com previsão de conclusão entre junho de 2027 e dezembro de 2028. As oportunidades estão distribuídas nas cidades de São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP e Porto Alegre/RS, abrangendo diferentes áreas de atuação, incluindo tecnologia, negócios e operações.

Além da bolsa-auxílio, são oferecidos benefícios como vale-refeição de R$ 1.173,26, assistência médica, auxílio-transporte, auxílio home office, seguro de vida, quick massage, programas de bem-estar, acesso a apoio psicológico, financeiro e jurídico, além de uma trilha completa de desenvolvimento profissional.

A jornada de estágio contempla integração estruturada para novos colaboradores, trilha de aprendizado teórico e prático, mentoria para talentos de alto potencial, avaliações de performance e a entrega de um projeto individual ao final do ciclo.

Bolsa-auxílio: R$ 2.913,79

Prazo de inscrição: 31/10

Link de inscrição:https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/bancoabcbrasil/

EPSON

A Epson, líder global em impressão e projeção de imagens, anuncia a abertura de cinco vagas em seu Programa de Estágio 2026. São três vagas na administração, nas áreas de Finanças e Marketing, e duas na fábrica, nas áreas de Operação e Manufatura, que é distribuída entre os setores de Produção, Engenharia e Qualidade.

O processo seletivo incluirá um teste online e um painel presencial na sede da Epson em Barueri/SP, permitindo aos candidatos conhecerem a fábrica da empresa no Brasil, que é a única localizada fora da Ásia. Os candidatos selecionados terão a chance de participar de uma trilha de capacitação técnica e comportamental e de desenvolver um projeto de impacto, com exposição para os altos executivos da companhia.

Os interessados devem estar com ensino superior em andamento nas áreas de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Marketing, Rádio e TV, Engenharias, Administração, Contabilidade, Economia e Comércio exterior, com conclusão prevista a partir de 12/2026 até 12/2027.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 02/11

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/programas/epson

ULTRAGAZ

A Ultragaz é referência na criação de soluções em energia para negócios e domicílios de forma segura, eficiente e sustentável. A empresa está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio Ultragaz 2026, que oferece vagas de estágio para atuação em municípios de diversos estados do país. No estado de São Paulo, há vagas em Barueri, Bauru, Campinas, Mauá, Paulínia, Ribeirão Preto e São José dos Campos. Na Bahia, em Juazeiro e Salvador. Também há oportunidades em Curitiba/PR, Palhoça/SC, Canoas/RS, Rio de Janeiro/RJ e Senador Canedo/GO.

Entre os cursos elegíveis estão: Administração, Direito e Engenharias. É necessário que a previsão de conclusão de curso seja em dezembro de 2026. Conhecimento de inglês e pacote office são necessários para algumas das vagas oferecidas.

Os benefícios oferecidos são: Assistência médica, Assistência odontológica, Seguro de vida, Vale-transporte, 30 dias de recesso remunerado, Vale-refeição (R$ 1.056,00) ou refeitório no local (a depender da localidade), Cesta de Natal, Gympass e Wellhub.

Bolsa-auxílio: R$ 3.000,00

Prazo de inscrição: 02/11

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/ultragaz/

SEGUROS UNIMED

A Seguros Unimed, braço financeiro e segurador do Sistema Unimed, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio, com foco em inovação e diversidade e vagas em São Paulo (SP). A iniciativa reforça o compromisso da companhia com a formação de novos talentos e com a construção de um futuro mais inovador, inclusivo e sustentável.

Com início previsto para fevereiro de 2026, iniciativa busca desenvolver jovens talentos em um ambiente inclusivo, colaborativo e comprometido com o futuro da saúde e da proteção financeira no país

O programa tem como objetivo promover a inclusão de jovens no mercado de trabalho e o desenvolvimento de profissionais alinhados aos desafios do futuro, com trilhas de capacitação, mentorias e fomento à cultura de inovação. Entre os benefícios oferecidos estão bolsa-auxílio, seguro-saúde e plano odontológico, previdência privada, vale refeição e alimentação, seguro de vida e modelo híbrido de trabalho.

A seleção será conduzida de forma anônima, por meio da plataforma Jobecam, eliminando vieses inconscientes e reforçando o compromisso da Seguros Unimed com a diversidade e inclusão, proporcionando oportunidades iguais a todos os candidatos.

Entre os cursos elegíveis estão Administração, Ciências Atuariais, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia de Produção, Marketing, Publicidade, Tecnologia (Desenvolvimento, Sistemas, etc.). O programa é voltado para estudantes com previsão de formação entre dezembro/2027 e junho/2028.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 26/10

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/segurosunimed/

WABTEC

A Wabtec, líder global de equipamentos, sistemas, soluções digitais e serviços para os setores ferroviário de carga e transporte de passageiros, está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio Wabtec 2026, com oportunidades em modelos de trabalho híbrido e presencial. A empresa oferece vagas de estágio nos seguintes municípios: Contagem/MG, Araraquara/SP, Hortolândia/SP, Monte Alto/SP e São Paulo/SP.

São elegíveis para as vagas estudantes de graduação com previsão de formação a partir de dezembro de 2027 nas seguintes áreas: Administração, Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Ciência de Dados, Comércio Exterior, Comunicação Social, Contabilidade, Direito, Economia, Eletrônica, Engenharia de Automação, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Estatística, Logística, Mecatrônica, Publicidade, Química, Relações Internacionais, Relações Públicas e Sistemas da Informação. Também é requisito ter inglês a partir do nível intermediário.

Os benefícios oferecidos incluem: Vale-transporte, Vale-refeição ou refeitório de acordo com a localidade, Seguro de vida, Convênio médico e odontológico, Apoio Social (orientação psicológica e financeira), Headspace (app focado em saúde mental), Plataforma de treinamentos, Oportunidade de desenvolvimento técnico e pessoal, Grupos de afinidade e estacionamento de acordo com a localidade.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 02/11

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/wabtec/

CLARIANT

A Clariant é uma empresa global de especialidades químicas, com sede na Suíça, que está focada no desenvolvimento de três unidades de negócios: Care Chemicals, Catalysts e Adsorbents & Additives. A companhia está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio Clariant 2026, que oferece vagas de estágio para estudantes de graduação e ensino técnico nos municípios de Jacareí/SP, São Paulo/SP, Suzano/SP e Vitória da Conquista/BA.

Os cursos elegíveis incluem: Administração, Bioquímica, Comércio Exterior, Cosmetologia, Engenharia Química / Civil / Minas / Controle e Automação / Elétrica / Mecatrônica / Materiais / Produção, Farmácia, Logística, Química, Química Industrial, Tecnologia da Construção Civil (modalidade Edifícios), Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Eletromecânica.

Conhecimento básico de Excel também é requerido e inglês avançado é considerado diferencial. O prazo de formação deve ser a partir de dezembro de 2027 para ensino técnico, e a partir de dezembro de 2026 para graduação.

Os benefícios oferecidos são: Vale-transporte, fretado e/ou estacionamento (a depender da localidade), Restaurante no local ou vale-refeição (a depender da localidade), Assistência médica e odontológica, Desconto em medicamentos Wellhub, Psicoterapia online, Recesso remunerado, Folga no mês do aniversário, Vale-presente de Natal e Seguro de vida.

Bolsa-auxílio:

Valores por localidade: São Paulo/SP, Suzano/SP e Jacareí/SP. Nível superior: R$ 1.878,87. Nível técnico: R$ 1.311,85

Vitória da Conquista/BA. Nível superior: R$ 1.318,68. Nível técnico: R$ 1.046,10

Prazo de inscrição: 28/10

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/clariant/

INDOVINYA

A Indovinya, divisão de negócios da Indorama Ventures PCL, líder global na produção de intermediários químicos e surfactantes, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio #GoInterns, com processo seletivo conduzido pela Companhia de Estágios. Há vagas de estágio para estudantes do ensino superior nos municípios de Mauá/SP, São Paulo/SP, Tremembé/SP e Triunfo/RS em modelo de trabalho híbrido ou presencial, a depender da vaga.

Os cursos elegíveis são: Administração, Direito, Engenharias, Psicologia, Recursos Humanos, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Química, Química Industrial e correlatos. Previsão de formação deve ser entre dezembro de 2027 e junho de 2028.

Para estudantes do ensino técnico, há vagas em Camaçari/BA e Triunfo/RS em modelo de trabalho presencial. Cursos elegíveis: Mecânica, Química e correlato, com previsão de formação entre dezembro de 2026 e junho de 2027.

Os benefícios oferecidos incluem: Plano médico, Programa de Suporte à Saúde Emocional, Seguro de vida, Programa de Orientação Nutricional, Vale-refeição ou refeitório no local(A depender da localidade), Wellhub ou TotalPass, Vale-transporte ou fretado(A depender da localidade), Kit Natalino ou Cartão de Natal

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 26/10 - últimos dias!

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/indovinya/estagio/