Estágio e Trainee: confira três vagas disponíveis via Cia de Talentos neste mês

As oportunidades são nas empresas Campari, Itaúsa e Basf; e abrangem o público que está iniciando na carreira

Da Redação

Publicado em 10 de julho de 2024 às 09:00

As vagas são para estudante de graduação, com disponibilidade para atuar entre seis horas diárias Crédito: SHUTTERSTOCK/REPRODUÇÃO

A Cia de Talentos, maior consultoria para carreira da América Latina, está, atualmente, conduzindo seis processos seletivos de vagas de estágio e trainee, referentes a empresas como Campari, Itaúsa e Basf. As vagas são para estudante de graduação, com disponibilidade para atuar entre seis horas diárias. Confira abaixo as possibilidades.

BASF: a empresa química está no mercado há mais de 150 anos, e conta com cerca de 111.000 funcionários, divididos nos segmentos de químicos, materiais, soluções industriais, tecnologias de superfície, nutrição e cuidados, e soluções agrícolas.As vagas são para estudantes, cursando ensino superior, bacharelado ou tecnólogo. O trabalho é presencial, com vagas em Garatinguetá (SP), São Paulo (SP), Trindade (GO), entre outras localidades.Dentre os benefícios, destacam-se auxílio transporte, assistência médica e odontológica, auxílio farmácia, seguro de vida e trilhas de cursos via LinkedIn Learning. As inscrições podem ser feitas neste link, por tempo indeterminado.

Itaúsa: a empresa é uma holding brasileira de investimentos de capital aberto com mais de 45 anos de trajetória.Focada para estudantes, cursando graduação em bacharelado ou licenciatura com conclusão entre agosto e dezembro de 2026. O trabalho é presencial na região da Avenida Paulista, em São Paulo.Dentre os benefícios, destacam-se vale transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e programa viva levemente. As inscrições podem ser feitas neste link, até 12/07/2024.