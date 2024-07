EMPREGOS E SOLUÇÕES

Estudo mostra que 74% procurariam um novo emprego se fossem obrigados a se deslocar longas distâncias

Levantamento mostra que, para 90%, o trabalho híbrido proporcionou um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal

Da Redação

Publicado em 31 de julho de 2024 às 09:00

Cerca de 90% dos entrevistados consideram o trabalho híbrido um aliado para um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal Crédito: Shutterstock

Um estudo realizado pelo International Workplace Group, líder mundial e nacional em espaços de trabalho híbrido como coworking e escritórios e que conta com a presença de mais de mil pais nesse regime de trabalho, revelou como o modelo se tornou um dos principais fatores para a melhoria da felicidade familiar, oferecendo tempo adicional com os filhos, proporcionados pela redução dos longos trajetos diários para deslocamentos.

A pesquisa apontou que 74% dos pais procurariam um novo emprego se fossem obrigados a se deslocar por grandes distâncias para um escritório central cinco dias por semana. Destes respondentes, 83% afirmaram que suas relações com a paternidade e maternidade melhoraram como resultado da flexibilidade oferecida pelo trabalho híbrido. Outros 89% confirmam que estão mais próximos de seus filhos e mais presentes (92%).

Outro dado relevante é o fato de que a maioria (86%) também observou uma melhora na qualidade de vida de sua família, além de 84% apontarem que o trabalho híbrido os permitiu passar mais tempo com seus filhos e 85% afirmarem que agora estão mais envolvidos nas responsabilidades diárias dos cuidados parentais.

Com a redução dos grandes deslocamentos diários, a pesquisa também apontou que 90% dos entrevistados consideram o trabalho híbrido um aliado para um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal, o que, por sua vez, lhes permitiu dedicar mais tempo às atividades familiares. Isso foi particularmente perceptível pela manhã, com os pais relatando que têm mais tempo para tomar café da manhã juntos (67%), preparar as crianças para a escola (54%) e fazer o trajeto escolar (53%).

Outro ponto relevante é o da formação acadêmica, no retorno dos filhos das escolas, os pais disseram que agora podem ajudar as crianças com a lição de casa com mais regularidade (46%) e jantar com a família (49%), enquanto 90% afirmaram que estão mais presentes em marcos importantes e eventos, como reuniões de pais (52%), aniversários familiares (48%) e férias escolares (51%).

Em média, esse público agora tem cinco horas adicionais por semana para passar com suas famílias, o que equivale a 260 horas por ano ou uma hora adicional a cada dia útil. Além disso, 23% dos pais relataram uma economia de tempo de mais de cinco horas por semana.

Mark Dixon, CEO do International Workplace Group, aponta que a mudança contínua e irreversível para o trabalho híbrido está tendo um impacto transformador na vida de milhões de pessoas globalmente. “O levantamento destaca como os pais que trabalham no modelo híbrido estão desfrutando de um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Em vez de desperdiçar horas diariamente em longos trajetos, agora trabalha, localmente, aproveitando mais aqueles momentos importantes entre família.”

O estudo realizado pelo grupo detentor das marcas como Regus e Spaces também revelou que, em média, os pais estão economizando quase $7.000 por ano em cuidados infantis, com mais da metade (56%) apontando que teriam dificuldades para pagar por esses serviços para cobrir uma semana de trabalho completa em um escritório central.