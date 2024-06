Fapesc e SEA selecionam bolsistas para desenvolvimento de Programa de Gestão Estratégica de Pessoas

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) lançou nesta segunda-feira, 3, mais um edital para a seleção de bolsistas. Desta vez, em parceria com a Secretaria de Estado da Administração (SEA), a chamada pública será voltada para profissionais graduados em Administração, Ciências da Computação ou Sistemas de Informação. Os quatro bolsistas selecionados irão atuar na SEA, contribuindo com o desenvolvimento do Programa de Gestão Estratégica de Pessoas.