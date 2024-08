EMPREGOS E SOLUÇÕES

Ghosting: por que isso acontece e como lidar quando o recrutador desaparece durante o processo de seletivo

Site de empregos Indeed dá dicas do que os candidatos podem fazer nessa situação e transformar a experiência em uma oportunidade de aprendizado

Da Redação

Publicado em 2 de agosto de 2024 às 09:00

Gosthing é quando a empresa para, repentinamente, de se comunicar com o candidato, deixando o profissional sem resposta, sendo que já tinha manifestado interesse em sua candidatura. Crédito: Shutterstock

Durante o processo seletivo, pode haver situações em que a empresa para repentinamente de se comunicar com o candidato, deixando-o se perguntando por que isso aconteceu. É o que chamamos de ghosting, quando a pessoa deixa de receber comunicações de um recrutador que anteriormente manifestou interesse em sua candidatura. “Aprender o que significa ghosting e por que isso acontece pode ajudar os candidatos a responder de forma mais eficaz e otimizar a procura por emprego”, explica Lucas Rizzardo, Diretor de Vendas do Indeed no Brasil.

O ghosting pode ocorrer em diferentes fases do processo de contratação, como após o envio da candidatura e o início da comunicação com o recrutador, conclusão da triagem ou mesmo depois de uma entrevista. Isso pode acontecer por diversos motivos que podem não estar necessariamente relacionados à candidatura.

Possíveis motivos: contratações competitivas e obstáculos internos

Os recrutadores podem perder contato devido ao alto volume de candidaturas, mudanças de prioridade ou falta de um sistema eficiente de rastreamento de candidatos. Em áreas mais competitivas e com grande número de aplicações, as chances de isso acontecer podem ser maiores. Além disso, algumas empresas enfrentam obstáculos internos ao contratar um novo profissional e podem atrasar temporariamente o processo de contratação para resolver burocracias ou questões mais imediatas.

Embora a transparência e a comunicação sejam ideais em um processo de recrutamento, isso nem sempre acontece. Ao esperar o recrutador retomar o contato, ter um plano B e procurar outras oportunidades de emprego é uma alternativa para conter a ansiedade.

Aprender o que fazer caso não receba mais respostas pode ajudar o candidato a não ficar desmotivado para continuar procurando emprego. Se parece que um recrutador se transformou em um fantasma, seguir alguns passos ajuda a não deixar a peteca cair nessa situação. O Indeed, site de empregos número 1 do mundo, compartilhou algumas dicas sobre como lidar com o ghosting re recrutadores.

Entender o cronograma e perguntar sobre os prazos do processo

A falta de comunicação do recrutador pode não refletir as qualificações ou interações do candidato, já que obstáculos internos podem afetar o processo de contratação. Perguntar quando pode esperar receber uma resposta é uma boa estratégia nesse caso. No entanto, antes de pedir esclarecimentos, é essencial analisar as comunicações anteriores com o recrutador e o anúncio de emprego para garantir que não perdeu nenhuma informação do cronograma.

Além disso, o ideal é esperar alguns dias antes de enviar novos e-mails de acompanhamento, dando ao recrutador tempo suficiente para responder. “Se você tem um bom pressentimento em relação às suas conversas iniciais e está se perguntando por que a empresa não se comunicou com você, tente ser paciente. Em cada e-mail enviado, seja conciso e expresse sua gratidão pela oportunidade. Se o prazo de contratação passou e você não recebeu uma ligação ou e-mail do recrutador, é provável que a empresa tenha escolhido outro candidato”, recomenda Rizzardo.

Procurar outras oportunidades

Ao procurar emprego, é recomendado otimizar o tempo se candidatando a outras vagas enquanto espera o retorno dos recrutadores. “Considere criar uma planilha com as vagas para as quais se candidatou, incluindo o status do processo. Também é uma boa ideia incluir uma coluna contendo informações de contato de outros recrutadores”, sugere o Diretor de Vendas do Indeed no Brasil.

Atualizar o currículo

Se um candidato perceber que os recrutadores estão frequentemente desaparecendo sem dar resposta, a dica é revisar o currículo e atualizá-lo para destacar as qualificações mais relevantes para a vaga que está buscando. É possível que o perfil não seja adequado à função para a qual se candidatou, por isso, é importante se certificar de que está aplicando a uma posição para a qual é de fato qualificado. É válido também estar atento a possíveis hiatos profissionais no currículo e como isso será explicado para o recrutador.