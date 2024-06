EMPREGOS E SOLUÇÕES

Golpes digitais avançam no Brasil. Saiba como se precaver

À medida que a tecnologia avança, os golpes e fraudes também ganham novos contornos usando boa-fé de empreendedores. De acordo com um levantamento da empresa de soluções de pagamento digitais a PIXTOPAY, de dezembro de 2023 para maio deste ano, houve aumento de praticamente 400% no volume de casos registrados na sua central de segurança. O que já resultou em um prejuízo incalculável, que alcança a cifra de milhões de reais.

A PIXTOPAY opera atualmente em 18 países e adota as melhores práticas de mercado, seguindo rigorosos padrões internacionais antilavagem de dinheiro. Isso unido à experiência em lidar com alto volume de transação – são cerca de R$ 4 bilhões movimentados por mês, em média - e a agilidade fazem a empresa ser destaque na área de segurança. Mensch ainda ressalta que “nossa segurança unida a uma ação atenta da sociedade que transaciona pela internet nos levará a coibir fortemente pessoas de má-fé”.

Mensch comenta que quando o usuário lesado registra um boletim de ocorrência e avisa o meio de pagamento ele está fazendo dois movimentos estratégicos: “primeiramente, os órgãos oficiais de segurança ficam alertas com foco em coibir e criar ferramentas mais arrojadas para combater isso. E no caso das empresas que são os meios de pagamento, temos a oportunidade de banir automaticamente esses players de operação, criando barreiras ainda mais fortes contra essas ações”.

A PIXTOPAY é atualmente uma das mais importantes empresas de soluções de pagamento do País, com sede no Brasil e atuação em 18 países das Américas, Europa e África. Temos uma equipe extremamente profissional e experiente para avaliação da documentação e compliance de nossos merchants. Na PIXTOPAY os fraudadores e lavadores de dinheiro não têm vez. A empresa usa as melhores práticas de mercado, seguindo rigorosos padrões internacionais antilavagem de dinheiro. A PIXTOPAY tem experiência em lidar com altos volumes de transação e a agilidade necessária deste mercado. Estamos entre os TOP operadores de PIX do Brasil em termos de volumes de transações. Para mais informações: www.pixtopay.com.br