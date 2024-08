EMPREGOS E SOLUÇÕES

Inspira Rede de Educadores abre mais de 10 vagas em todo o Brasil

A Inspira Rede de Educadores, uma das maiores redes de educação privada do país, está com 10 vagas abertas, em diferentes regiões do Brasil. Dentre as oportunidades, destacam-se oito postos de trabalho afirmativos (PCD), em seis diferentes cidades. O formato é 100% presencial e o envio do currículo pode ser feito para o email: [email protected] .

A Inspira Rede de Educadores está entre as maiores redes de educação básica privada do país, com mais de cem escolas distribuídas em mais de 17 estados e no Distrito Federal. Sob o comando de um renomado time de educadores, que somam décadas de experiência no setor, a rede busca trazer para o grupo escolas de excelência e forte reputação, mas sempre preservando os projetos pedagógicos e o legado de cada uma. Em 2023, seus alunos conquistaram 8298 medalhas olímpicas. Além disso, ao aplicar o Pisa-S (Pisa for Schools) em suas marcas para comparar o desempenho com o Pisa mundial, teve resultados similares com os dos melhores países do mundo. Todas as escolas da Inspira ficaram acima da média Brasil. No Enem, a rede conta com escolas mais bem colocadas em diversas regiões, entre elas Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, entre outras.