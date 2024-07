EMPREGOS E SOLUÇÕES

Investindo na Diversidade e Inclusão, CCEE abre espaço para o setor elétrico

A fim de proporcionar um momento para a evolução do setor no tema, Câmara organiza evento para compartilhar experiências

Publicado em 11 de julho de 2024 às 09:00

A CCEE irá realizar uma seleção dos conteúdos para garantir que as melhores experiências sejam compartilhadas Crédito: SHUTTERSTOCK/REPRODUÇÃO

Pela primeira vez, a CCEE promoverá um EncontroCCEE sobre Diversidade & Inclusão no Setor Elétrico. O evento, que será realizado no dia 29 de agosto, no Rooftop do Instituto Tomie Ohtake, é destinado a líderes e profissionais visionários do setor interessados em promover um ambiente de trabalho mais inclusivo e diversificado.

Com o objetivo de criar um espaço de diálogo aberto, celebrando e promovendo a diferença em todas as suas formas, a Câmara irá compor dois painéis exclusivos com as experiências do setor elétrico. Para que isso aconteça, contamos com a contribuição de cases do setor relacionados à Diversidade & Inclusão.

Não perca a oportunidade de fazer parte de um dos primeiros encontros focados em criar mais pluralidade no mercado e envie seus cases até o dia 15 de julho, preenchendo este formulário. A CCEE irá realizar uma seleção dos conteúdos para garantir que as melhores experiências sejam compartilhadas. Após a curadoria, a CCEE comunicará os selecionados para que possam se preparar para a apresentação no dia do evento.

Por meio de seus cases, sua empresa terá a chance de ser reconhecida como referência em Diversidade & Inclusão no setor, compartilhando e promovendo um futuro mais diverso. Fique atento às próximas atualizações e junte-se a nós neste importante momento.

Será uma oportunidade única para aprender com especialistas e líderes do setor elétrico e também com convidados de diversas indústrias que são referência em Diversidade & Inclusão no Brasil.

